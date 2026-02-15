هذه مخلفات التقلبات الجوية حتى 13 سا

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن آخر مخلفات التقلبات الجوية حتى الساعة الواحدة زوالا.

ولاية البويرة

بلدية الأسنام:

إنقاذ شخصين من جنس ذكر عالقين في الثلج داخل مغارات عين الوكريف ، وهما في صحة جيدة .

ولاية ميلة

بلدية ميلة:

سقوط أشجار في أحياء “الإخوة لعبيي”، “بوالطوط” (على جدار وحافلة)، و”شارع بوالحرث صالح” دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية حمالة:

انهيار منزل جاهز (شاليه) بالطريق الوطني رقم 27 دون تسجيل خسائر.

بلدية الرواشد:

سقوط شجرة بمشتة القراوزة دون خسائر.

ولاية بجاية

بلدية أميزور:

كما تم إخراج سيارة عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار على مستوى الطريق السيار بمزرعة بينار، وكان على متنها شخص واحد.

بلدية أدكار:

عملية امتصاص مياه الأمطار من صيدلية بوسط المدينة.

بلدية فرعون:

كما انهيار جزئي لجدار دعم لمنزل على حافة الطريق الولائي رقم 35 دون خسائر بشرية.

ولاية سوق اهراس

بلدية أولاد إدريس:

كما سجلت الحماية انحراف وسقوط سيارة في منحدر كان على متنها شخص، تم إسعافه.

كما سجلت انقلاب سيارة نفعية بمدخل المدينة جراء الرياح الشديدة خلف ضحيتين نُقلا عبر سيارة خاصة.

بلدية سوق أهراس:

في حين، سقطت شجرة على سلك كهربائي بالمنطقة الصناعية ،دون خسائر بشرية.

ولاية وهران

بلدية بير الجير:

كما سجلت سقوط عمود كهربائي قرب مدخل عمارة دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية طفراوي:

كما سجلت إصابة طفل (15 سنة): إثر سقوط صفيحة معدنية. مما أدى لإصابته في الأذن والكتف؛ تم إسعافه ونقله للعيادة المحلية.

ولاية الطارف

بلدية بوحجار:

امتصاص مياه الأمطار عند مدخل عمارة بحي 500 مسكن.

بلدية شبايطة مختار:

كما تم امتصاص مياه الأمطار من مسكن بحي سالمي الطاهر.

ولاية سكيكدة

بلدية سكيكدة:

كما تم إخراج شاحنة عالقة بالمياه المتراكمة جراء ارتفاع أمواج البحر بالطريق الساحلي. وكان على متنها شخص واحد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور