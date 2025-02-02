هذه مخلفات التقلبات الجوية عبر عدة ولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، لليوم الأحد، على الساعة 06سا30د.

وحسب بيان للمديرية، تم ببلدية أولاد فارس بولاية الشلف تسجيل نفوق خروف إثر التسرب مياه الأمطار داخل منزلين في بقعة السعايدية بدون تسجيل خسائر بشرية.

وببلدية بوزغاية، تم إنقاذ 49 رأس غنم إثر تسرب مياه الأمطار داخل مسكن و إسطبل بحي بوغليلي.

كما شهدت ولاية بلدية فرناكة بولاية مستغانم عملية امتصاص مياه الأمطار من مسكن أرضي بدوار القدادرة . وعملية إمتصاص مياه الأمطار من مسكن أرضي بدوار اللوزة .

أما ولاية معسكرتمت عملية إمتصاص مياه الأمطار من مسكن أرضي بقرية مقطع مناور ببلدية مقطع الدوز.

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