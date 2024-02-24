هذه مخلفات التقلبات الجوية عبر 4 ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الحالة العامة عبر الولايات على إثر التقلبات الجوية.

وأوضحت المديرية ان الحالة العامة عبر الولايات على إثر التقلبات الجوية إلى غاية الساعة 19 سا00 دقيقة. وذلك عبر 4 ولايات

ولاية الجزائر

بلدية الحراش .. تم تسجيل إنهيار جزء من الجدار الخارجي لمسكن فوضوي، دون تسجيل خسائر بشرية بحي 11 ديسمبر شارع 06 واد اوشايح.

ولاية تيسمسيلت

بلدية لرجام .. امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بمسكن أرضي بحي مونيس أحمد، وبعض المنازل بحي 138 مسكن.

ولاية البويرة

بلدية الأصنام ..إخراج 4 سيارات على متنها 7 أشخاص، دون تسحيل اصابات.

بلدية الصهاريج ..الطريق الوطني رقم 30 مغلق على مستوى فج تيزي نكولان بسبب تراكم الثلوج.

بلدية الأصنام.. الطريق الوطني رقم 33 مغلق على مستوى اسول بسبب تراكم الثلوج.

ولاية البليدة

بلدية عين الرمانة .. تم إخراج 6 سيارات محصورة في طريق الضاية بسبب تساقط الثلوج، دون تسجيل اصابات.