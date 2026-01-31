هذه مخلفات الرياح القوية والأمطار عبر الولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة حوادث، جراء التقلبات الجوية والرياح القوية عبر عدة ولايات، إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، دون تسجيل خسائر بشرية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تسببت الرياح في ولاية بومرداس، في سقوط جدار على سيارة.

بالإضافة إلى سقوط القرميد والصفائح المعدنية والخيوط الكهربائية بكل من بلديات برج منايل، يسر، الثنية وتيجلابين.

كما شهدت ولاية الجزائر سقوط 11 شجرة عبر بلديات عديدة منها القبة، حيدرة، وبراقي. وهي الحصيلة ذاتها التي سجلتها ولاية البليدة بـ 11 شجرة وسقوط عمود إنارة عمومية.

وفي ولاية تيارت، تدخلت الفرق الميدانية لامتصاص مياه الأمطار من داخل محلات تجارية بأحياء المنظر الجميل و300 مسكن. مع تسجيل سقوط جزئي لسقف شقة وسقوط أعمدة كهربائية.

ولاية تيسمسيلت هي الأخرى شهدت سقوط أعمدة إنارة وسط المدينة وسقوط أسقف جزئية في بلديات العيون ولرجام.

وتواصلت الأضرار في المناطق الشرقية والجنوبية، حيث سجلت ولاية الوادي سقوط جدار خارجي وأعمدة كهربائية.

بينما شهدت ولايات باتنة، توقورت، ميلة، وأولاد جلال سقوط أشجار وأعمدة إنارة وسقوط جزئي لأسقف غرف سكنية.

وفي ولايات المدية، برج بوعريريج، قالمة، قسنطينة، ومعسكر، انحصرت التدخلات في إزالة الأشجار المتساقطة وإصلاح الخيوط الكهربائية المتضررة لتأمين المواطنين.

وتؤكد الحماية المدنية بقاء وحداتها في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي طارئ ناجم عن استمرار هذه الاضطرابات الجوية.