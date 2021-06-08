هذه مخلّفات حادث تصادم السيارات ببئر توتة في العاصمة

أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، أنه وقع صبيحة اليوم الثلاثاء حادث مرور في العاصمة. تمثل في اصطدام تسلسلي لعدة سيارات وشاحنتين ومركبة بالطريق السريع الرابط بين “الجزائر والبليدة” على مستوى بلدية بئر توتة.

وقال خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، أنه تم تسجيل حادث مرور صبيحة اليوم تمثل في اصطدام بين 9 سيارات وشاحنة صغيرة وكذا شاحنة ذات مقصورة وكذا مركبة كبيرة، بالطريق السريع مقابل محطة البنزين ببئر توتة، وخلّف الحادث جريحين تتراوح أعمارهما 40 و42 سنة لهم آلام مختلفة نقلوا على إثرها إلى مستشفى الدويرة. مشيرا إلى أنه تم رفع السيارات وفتح الطريق أما المارة. مضيفا أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.