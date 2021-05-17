هذه مدة الحجر الصحي للقادمين من أوروبا وآسيا

كشف رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، عن مدة الحجر الصحي، بالنسبة للقادمين من أوروبا وآسيا، في حال إيجابية التحاليل.

وأفاد أنه سيتم إخضاع القادمين من أوروبا إلى 10 أيام حجر، و15 يوما للقادمين من آسيا خاصة الهند وتركيا.

وقال إن أصحاب الحجر الصحي يحولون إلى فنادق مجهزة ومختارة من طرف السلطات العمومية.

وأضاف “لا نتخوف من الفتح الجزئي للحدود إذا طبقنا بشكل صارم البروتوكولات الصحية”.

كما لم يتوقع المتحدث ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات، لأن جميعها تعالج وتخضع لمراقبة يومية.

وقال إن مراقبة البروتوكولات الصحية على عاتق إدارة المطارات، وشركات الطيران ومؤسسات الجمارك والأمن وشرطة الحدود.

أما اللجنة العلمية فدورها المتابعة والتقييم –يضيف رئيس عمادة الأطباء-.