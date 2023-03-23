هذه مدة وشروط الحصول على الجنسية الأوروبية حسب كل دولة

أظهر فهرس جواز السفر الأخير من قبل VisaGuide.World أن حمل جواز سفر الاتحاد الأوروبي. يعني القدرة على السفر بدون تأشيرة تقليدية إلى غالبية دول العالم. حيث تطلب 28 دولة فقط من حوالي 200 من مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على مثل هذا تأشيرة لدخول أراضيهم.

وتشير البيانات إلى أنه في عام 2021 وحده ، حصل 827000 شخص على الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي. بزيادة تقارب 14 في المائة ، أو 98300 شخص أكثر من عام 2020. وكان 85 في المائة منهم في السابق مواطنين في دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو عديمي الجنسية.

أحد الطرق الرئيسية التي من خلالها يصبح الأجانب مواطنين في الاتحاد الأوروبي هو التجنس. من خلال الإقامة في دولة معينة من دول الاتحاد الأوروبي.

من خلال هذا الطريق، يحتاج الأجانب إلى العيش لفترة محددة على الأقل من الوقت في ذلك البلد وتلبية العديد من الشروط. قبل التمكن من التقدم للحصول على الجنسية عن طريق التجنس.

النمسا

يمكن الحصول على الجنسية من خلال طريق التجنس في النمسا، لبعض الفئات المحددة جدًا من الأجانب في هذا البلد.

ويمكن للمقيمين في الدول الثالثة في النمسا الحصول على الجنسية من خلال التجنس فقط. بعد أن عاشوا في البلاد لمدة 30 عامًا متواصلة على الأقل.

ومع ذلك، يمكن تقصير هذه الفترة الطويلة للغاية إلى خمسة عشر عامًا. على الأقل في الحالات التي يمكن فيها للمقيم الأجنبي إثبات اندماج شخصي ومهني ناجح في النمسا.

وقد يتم تقصير الفترة المطلوبة للعيش في النمسا للحصول على الجنسية إلى عشر سنوات، إذا كان المقيم يستوفي الشروط التالية:

-لديه موارد مالية كافية / دخل مضمون

-ليس لديه سجل جنائي

-معرفة كافية باللغة الألمانية، وموقف إيجابي تجاه جمهورية النمسا

من ناحية أخرى ، يمكن لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية التقدم بطلب للحصول على الجنسية النمساوية بعد ست سنوات فقط في البلاد.

بلجيكا

عكس النمسا، فإن الفترة التي يجب أن يقضيها المرء في بلجيكا دون انقطاع لكي يصبح بلجيكيًا. هي أقصر قليلاً من تلك الموجودة في النمسا، من خلال طريق يسمى رسميًا “إعلان الجنسية”.

يجب أن يكون الأجانب 18 عامًا أو أكثر، والذين كانوا يعيشون في البلاد لفترة متواصلة مدتها خمس سنوات. ويجب أن تكون إقامتهم في بلجيكا قانونية، مع إثبات أيضًا اندماجهم في البلد.

هذا يعني أنهم سيحتاجون إلى إثبات أنهم يتقنون اللغة، وأنهم مندمجون اجتماعيًا، وأنهم يشاركون أيضًا في اقتصاد البلد.

السكان الذين فشلوا في استيفاء هذه الشروط ، لا يزال بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية في بلجيكا. ولكن يجب عليهم تقديم دليل على أنهم أقاموا هناك بشكل قانوني لمدة عشر سنوات. وأنهم يعرفون اللغة أيضًا. المشاركة في الحياة في الدولة مطلوبة أيضًا. ولكن يمكن إثبات ذلك بأي وسيلة وليست صارمة مثل أولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

بلغاريا

تسمح بلغاريا أيضًا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بالحصول على الجنسية البلغارية. بعد أن عاشوا في أراضيها لمدة خمس سنوات فقط بتصريح إقامة دائمة أو طويلة الأجل.

ومع ذلك ، هناك شروط أخرى ، من أجل الحصول على الجنسية في بلغاريا /. يجب على المتقدمين إثبات أنهم لم تتم إدانتهم مطلقًا بأي جرائم متعمدة من قبل محكمة بلغارية. وأنهم جيدون ماليًا ، ويعرفون اللغة البلغارية.

ويتم تنظيم امتحان اللغة البلغارية من قبل وزارة الثقافة نفسها ، والمقيمون الذين يرسبون فيه. لا يمكنهم الحصول على الجنسية حتى لو استوفوا جميع الشروط الأخرى.

كرواتيا

في كرواتيا، يلزم وجود فترة ثماني سنوات من الإقامة المستمرة، لأسباب قانونية، حتى تتمكن من التقدم بطلب لتصبح مواطنًا كرواتيًا.

ويمكن للأجانب الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر التقدم بطلب للحصول على الجنسية في كرواتيا. إذا لم يكن لديهم سجل شرطة، وكانوا في حالة جيدة اقتصاديًا.

ويجب على الأجانب اجتياز اختبارين ، اختبار اللغة الكرواتية وأيضًا اختبار للثقافة. التنازل عن الجنسية السابقة إلزامي أيضًا لمن يرغبون في الحصول على الجنسية من خلال إجراءات التجنس.

قبرص

تقدم قبرص أيضًا الجنسية عن طريق التجنس لأولئك الذين أقاموا بشكل قانوني في أراضيها لمدة سبع سنوات. ويتم تقصير الفترة إلى خمسة ، في الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب والدًا أو طفلًا لمواطن قبرصي.

ويجب أن يكون لمقدم الطلب سجل جنائي نظيف أيضًا.

الجمهورية التشيكية

جمهورية التشيك هي جزء من قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي تسمح للأجانب بالحصول على الجنسية. بعد خمس سنوات متواصلة فقط في البلاد.

ويحتاج كل أجنبي إلى تلبية بعض الشروط المسبقة حتى يتمكن من الحصول على الجنسية التشيكية. بما في ذلك الاندماج الجيد في المجتمع هنا.

لا ينبغي أن تمثل تهديدًا لأمن الدولة، أو سيادتها، أو سلامة أراضيها، أو الأسس الديمقراطية. أو الحياة، أو الصحة، أو قيم الممتلكات.

ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على الجنسية التشيكية فقط بعد ثلاث سنوات من العيش في هذا البلد.

الدنمارك

يجب أن يعيش الأجانب في الدنمارك هناك لمدة تسع سنوات دون انقطاع. قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك متطلبات أخرى يجب الوفاء بها. يحتاج الأجانب إلى إثبات أنهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي وأنه في السنوات الخمس التي سبقت تقديم الطلب، لم يتلقوا أي مساعدة من السلطات الدنماركية. يجب ألا يكون لديهم أي ديون مستحقة الدفع لأي سلطات عامة.

في الدنمارك ، يشترط أيضًا تقديم دليل على وجود سجل جنائي نظيف. مهارات اللغة الدنماركية ضرورية أيضًا ، والتي يجب إثباتها أثناء إجراءات التقديم من خلال التوثيق.

إستونيا

يمكن للأجانب الذين عاشوا في إستونيا لمدة ثماني سنوات على الأقل بناءً على تصريح إقامة أو حق الإقامة. والتي كانت السنوات الخمس الأخيرة منها على الأقل على أساس دائم ، تقديم طلب للاستفادة من الجنسية الإستونية.

تشمل المتطلبات الأخرى اجتياز امتحان الكفاءة في اللغة الإستونية ، والحصول على دخل قانوني دائم. وإظهار دليل على الولاء للدولة الإستونية.

فنلندا

تُمنح الجنسية الفنلندية لجميع المتقدمين الذين يستوفون المتطلبات المحددة ، والذين عاشوا في البلاد لمدة خمس سنوات دون انقطاع.

أولئك الذين عاشوا في فنلندا لفترات متقطعة ، مؤهلون أيضًا للحصول على الجنسية إذا كانت فترة إقامتهم المتراكمة سبع سنوات. بعد سن 15 عامًا.

ومن الضروري أيضًا لهذه المجموعة، الحصول على فترة لا تقل عن عامين من الإقامة المستمرة في فنلندا.

مطلوب أيضًا مهارات شفهية وكتابية مرضية بإحدى اللغات التالية:

الفنلندية

السويدية

لغة الإشارة الفنلندية أو لغة الإشارة الفنلندية السويدية.

يجب إثبات معرفة إحدى هذه اللغات من خلال شهادة تقبلها السلطات الفنلندية.

فرنسا

وفقًا للقوانين الفرنسية المتعلقة باكتساب الجنسية، يمكن للأجانب التقدم ليصبحوا مقيمين في فرنسا بعد خمس سنوات فقط في البلاد.

كما هو الحال في البلدان الأخرى ، تحتاج أيضًا إلى إظهار دليل على “الموارد الكافية والمستقرة”. وإظهار اندماجك في طريقة الحياة الفرنسية ، وإثبات أنه يمكنك فهم اللغة الفرنسية والتحدث بها وكتابتها إلى المستوى B1.

ألمانيا

تمنح ألمانيا الجنسية للمقيمين الأجانب فقط بعد أن عاشوا على أراضيها لمدة ثماني سنوات. بالنسبة لأولئك الذين أتموا دورة الاندماج بنجاح ، تنخفض هذه الفترة إلى سبع سنوات.

مطلوب أيضًا إجادة اللغة الألمانية والإلمام بالنظام القانوني والتكيف مع طريقة المعيشة الألمانية. بالإضافة إلى سجل جنائي واضح والقدرة على إعالة أنفسهم ماليًا.

اليونان

يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا الحصول على الجنسية اليونانية إذا كانوا قد عاشوا لمدة سبع سنوات متتالية. في اليونان ، أو كانوا قد أقاموا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات.

ويمكن للمتزوجين من مواطنين يونانيين ، وكذلك مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. الحصول على الجنسية في هذا البلد بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة المستمرة.

وتشمل الشروط الإلزامية أيضًا معرفة اللغة اليونانية والمشاركة في الحياة السياسية. والاندماج السلس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

هنغاريا

ثماني سنوات من الإقامة المستمرة في أراضي المجر كافية لكي يتقدم الشخص بطلب للحصول على الجنسية المجرية. إذا تم استيفاء الشروط الأخرى أيضًا. حسن الخلق ، سجل جنائي نظيف ، واجتياز اختبار في الدراسات الدستورية الأساسية للبلاد.

أولئك الذين بدأوا العيش في المجر قبل سن 18 ، يمكنهم الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط . بالنظر إلى استيفاء الشروط الأخرى أيضًا.

أيسلندا

يحق للأجانب الحصول على الجنسية الأيسلندية إذا كان لديهم محل إقامة قانوني وإقامة مستمرة في أيسلندا لمدة سبع سنوات.

من خلال الإقامة المستمرة ، تعني سلطات أيسلندا أنه. يجب ألا يكون الأجنبي قد أقام في الخارج لمدة تزيد عن 90 يومًا في كل فترة 12 شهرًا.

يعد اجتياز اختبار اللغة الأيسلندية إلزاميًا ، بالإضافة إلى امتلاك موارد مالية كافية لإعالة أنفسهم. وهو الحد الأدنى للمبلغ الشهري 217.799 كرونا آيسلندية للأفراد و 348.476 كرونا آيسلندية للأزواج. بعد تلقي المساعدة المالية من البلدية في السنوات الثلاث الماضية قبل أن يحرم الطلب الأجانب من حق اكتساب الجنسية الأيسلندية.

أيرلندا

تطلب أيرلندا من الأجانب إثبات أنهم كانوا مقيمين بشكل قانوني في أراضيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. في السنوات التسع السابقة قبل تقديم طلب للحصول على الجنسية في العام السابق لتقديم الطلب. يجب أن يكون الأجانب يعيشون في أيرلندا بشكل مستمر.

يجب أن يكون لديك سجل جنائي واضح، وعدم وجود مخالفات قيادة. وعدم وجود قضايا جنائية معلقة ، وعدم وجود تحقيقات جارية.

إيطاليا

بالإضافة إلى سجل جنائي واضح، ووسائل مالية كافية. تطلب إيطاليا من الأجانب أن يعيشوا في أراضيها لمدة عشر سنوات على الأقل. قبل أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية الإيطالية. هذا يجعل إيطاليا واحدة من الدول التي لديها أعلى متطلبات الإقامة في الاتحاد الأوروبي.

يمكن للأطفال الذين تم تبنيهم من قبل مواطن إيطالي الحصول على الجنسية بعد سبع سنوات. في حين يمكن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بعد أربع سنوات.

لاتفيا

يمكن للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر الحصول على الجنسية اللاتفية. إذا كانوا قد عاشوا في البلاد بتصريح إقامة دائمة لمدة خمس سنوات.

من الضروري أيضًا للمتقدمين أن يكون لديهم معرفة جيدة باللغة اللاتفية. ومعرفة تاريخ وثقافة لاتفيا ، والمبادئ الأساسية لدستور جمهورية لاتفيا ؛ وكذلك نص النشيد الوطني.

القدرة على دعم أنفسهم ماليًا لمن هم فوق 18 عامًا مطلوب أيضًا.

أولئك الذين يستوفون المتطلبات المذكورة أعلاه ، ولكن لديهم سجلات جنائية ، تتعلق بالإرهاب. أو يتصرفون في منظمة معادية للدولة أو منظمة إجرامية. ويفشلون في الوفاء بالضرائب أو التزامات الدفع الأخرى ضد الدولة ، لا يمكنهم الحصول على الجنسية اللاتفية.

ليتوانيا

يمكن الحصول على الجنسية الليتوانية من قبل أولئك الذين أقاموا بشكل قانوني في ليتوانيا لمدة عشر سنوات على الأقل.

يحتاج الأجانب إلى أداء قسم الولاء لجمهورية ليتوانيا لكي يصبحوا مواطنين ليتوانيا. اجتياز اختبار أساسيات اللغة الليتوانية والدستور إلزامي أيضًا ، بالإضافة إلى إظهار دليل على امتلاك موارد مالية كافية.

مالطا

يمكن الحصول على الجنسية عن طريق التجنس في مالطا بعد سبع سنوات في البلاد. يجب أن يكون الأجانب قد عاشوا بتصريح إقامة خلال الـ 12 شهرًا الماضية قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية. ولمدة إجمالية مدتها أربع سنوات ، في السنوات الست السابقة على الـ 12 شهرًا.

مطلوب معرفة كافية باللغة المالطية أو اللغة الإنجليزية.

هولندا

العيش في هولندا بتصريح إقامة دائمة لمدة خمس سنوات على الأقل يتيح للأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهولندية.

ومع ذلك ، من الضروري اجتياز اختبار الاندماج المدني ، وكذلك قراءة وكتابة والتحدث وفهم اللغة الهولندية إلى مستوى كافٍ.

يجب ألا يشكل مقدم الطلب خطرًا على النظام العام أو الأمن القومي لهولندا وأن يتخلى عن جنسيته السابقة أيضًا.

النرويج

من أجل الحصول على الجنسية النرويجية ، يجب أن يكون الأجانب قد عاشوا في النرويج. لما مجموعه ثمانية من السنوات الإحدى عشرة السابقة قبل تقديم الطلب. وحملوا تصاريح الإقامة التي كانت صالحة لمدة عام واحد على الأقل.

بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 67 عامًا. يلزم إجراء اختبار شفهي باللغة النرويجية عند المستوى B1 كحد أدنى.

قد يضطر الأجانب الذين أدانتهم الشرطة أو فرضت عليهم غرامة. وكذلك أولئك الذين يخضعون للتحقيق بسبب جريمة جنائية ، إلى الانتظار لفترة أطول للحصول على الجنسية النرويجية.

بولندا

قد تكون بولندا دولة الاتحاد الأوروبي التي تمنح الأجانب الجنسية لأقصر وقت مقارنة بأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.

في بولندا ، يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية في أقرب وقت بعد ثلاث سنوات من العيش هناك بتصريح إقامة دائمة. نظرًا لأن لديه مصدر دخل ثابتًا ومنتظمًا في بولندا ، وله الحق في شغل وحدة سكنية.

وسيتم تقصير هذه الفترة إلى عامين ، إذا كان الأجنبي متزوجًا من مواطن بولندي ، أو كان عديم الجنسية.

إن مؤهل اللغة البولندية للمستوى B1 إلزامي للجميع.

البرتغال

وفقًا للقوانين البرتغالية ، يمكن الحصول على الجنسية عن طريق التجنس في هذا البلد. بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية في أراضي الدولة.

يجب أن يكون لديه معرفة كافية باللغة البرتغالية. ويجب ألا يُدان بجريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن عام بموجب القانون البرتغالي.

رومانيا

من أجل الحصول على الجنسية الرومانية ، يجب على الأجنبي إثبات أنه عاش في هذا البلد لمدة ثماني سنوات على الأقل. بموجب تصريح إقامة مؤقت.

الولاء للدولة الرومانية، والسجل الجنائي الواضح ، ومهارات اللغة الرومانية الكافية. وامتلاك معرفة أولية عن الثقافة والحضارة الرومانية والقدرة على إعالة أنفسهم مالياً هي الشروط الرئيسية.

سلوفاكيا

يمكن للأجانب الذين عاشوا في سلوفاكيا بإقامة دائمة لمدة ثماني سنوات على الأقل دون انقطاع. التقدم بطلب للحصول على الجنسية السلوفاكية

يُطلب من المتقدمين إثبات أن لديهم معرفة باللغة السلوفاكية ومعرفة عامة بالجمهورية السلوفاكية وأن لديهم سجلًا جنائيًا واضحًا.

سلوفينيا

تعتبر شروط الحصول على الجنسية السلوفينية قاسية جدًا مقارنة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي. حيث تنص قوانين هذا البلد على أنه يجب أن يكون المرء قد عاش في سلوفينيا لمدة عشر سنوات على الأقل. بما في ذلك فترة الإقامة المستمرة لمدة خمس سنوات قبل تقديم الطلب ، في لكي تكون مؤهلاً للحصول على الجنسية.

تنخفض هذه الفترة إلى سبع سنوات لأولئك الذين أكملوا دراساتهم في التعليم العالي في سلوفينيا. وإلى ثلاث سنوات إذا كان مقدم الطلب متزوجًا من مواطن سلوفيني.

إسبانيا

تريد إسبانيا أيضًا أن يعيش الأجانب في أراضيها لفترة أطول قبل أن يتأهلوا للحصول على الجنسية. والتي تصل إلى عشر سنوات متتالية على تصريح إقامة ساري المفعول. على الرغم من أنه لا يتعين عليهم البقاء في البلاد طوال الوقت.

من ناحية أخرى ، يمكن لمواطني البلدان التالية التقدم بطلب للحصول على الجنسية فقط بعد عامين في إسبانيا. وهم: المكسيك، بيرو، الأرجنتين، فيلبين، كوبا، بوليفيا. تشيلي، كولومبيا، كوستا ريكا، جمهورية الدومينيكان. الاكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، فنزويلا، بنما، باراغواي.

المتطلبات الأخرى ، مثل البلدان الأخرى ، تشمل سجل جنائي نظيف، واستدامة مالية.

السويد

أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين عاشوا في السويد بتصريح إقامة دائمة. أو تصريح إقامة للاستقرار لمدة خمس سنوات متتالية ، مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية.

يمكن لأولئك الذين هم في شراكة مسجلة أو هم شريك متعايش مع مواطن سويدي الحصول على الجنسية. لفترة أقصر من ثلاث سنوات.

يجب على المتقدمين إثبات أنه ليس لديهم ديون غير مدفوعة أو ارتكبوا جرائم في السويد. أولئك الذين لم يدفعوا الضرائب أو الغرامات أو الرسوم الأخرى ، والذين لم يسددوا مدفوعات النفقة قد يتم رفض طلباتهم.

سويسرا

بعد عشر سنوات من العيش في سويسرا بتصريح إقامة دائمة ، يمكن للأجانب تقديم طلب للحصول على الجنسية السويسرية. بالنظر إلى أن ثلاثة منهم كانوا في السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلبات.

بالإضافة إلى ذلك ، تشترط تشريعات الكانتونات حدًا أدنى لفترة الإقامة بين سنتين وخمس سنوات في البلدية وفي الكانتون المعني.

تشمل الشروط الرئيسية الأخرى لكي تصبح مواطنًا سويسريًا الاندماج الناجح والإلمام بالمجتمع والثقافة السويسريين. فضلاً عن عدم تشكيل تهديد للأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا.