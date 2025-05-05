هذه مذكرات التفاهم الموقعة بين الجزائر وعُمان

ترأس اليوم الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عدة قطاعات.

وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ”سوناريم” وشركة ”تنمية معادن عمان” التابعة لجهاز الاستثمار العماني.وكذا على صحيفة شروط بنود اتفاق أولية بين مجمع ”سوناطراك” وشركة ”أبراج للطاقة”.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة لسلطنة عمان في مجال التصنيع الصيدلاني.

وكذا التوقيع على برنامج تنفيذي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر ومركز العلوم البحرية والسمكية لسلطنة عمان للتعاون العلمي والتقني في المجال السمك.

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية والحجر الزراعي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان.

وجرى التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان للتعاون في المجال الزراعي

إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العمل بسلطنة عمان في مجال تفتيش العمل لأعوام 2025 - 2027.

و التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي لأعوام 2026 – 2028.

بالاضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان في مجالات التعاون القضائية على مذكرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان.

كما تم التوقيع أيضا على صحيفة شروط اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني.