هذه مرتبة الجزائر في مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية

احتلت الجزائر المركز 75 عالميا في في أحدث نسخة لمؤشر اتقان اللغة الانجليزية الصادر عن مؤسسة “Education First” التعليمية الدولية. في استطلاع شمل 112 دولة.

كما حلت الجزائر في المستوى “المنخفض” أي ماقبل الأخير في أكبر تصنيف في العالم للكفاءة في اللغة الإنجليزية، علما أن المؤشر يعتمد خمسة مستويات للكفاءة والإتقان هي “عالي جدا” و”عالي” و”متوسط” و”منخفض” و”منخفض جدا”.

و حسب الاستطلاع، فقد جاءت هولندا في المركز الأول عالميا، وتونس في المركز 52 عالميا و المركز الأول عربيا.

كما يحاول مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية تصنيف البلدان حسب المساواة في مهارات اللغة الإنجليزية بين البالغين الذين خضعوا لاختبار إي أف.EF الصادر عن مؤسسة “Education First” التعليمية الدولية.

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وشدد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي على إدراج اللغة الإنجليزية العلمية والتقنية أثناء إلقاء الدروس كمادة للتدريس في مؤسسات التكوين المهني. وهذا خلال زيارة عمل قادته لورشة تركيب وصيانة المصاعد بمعهد برج البحري في العاصمة.

كما أوضح بيان الوزارة انه سيتم اقتناء مصاعد أخرى وتركيبها من أجل دروس تطبيقية حسنة، حيث اكد الوزير على أهمية هذا التخصص.

وخلال الزيارة قام الوزير بزيارة ورشات الإنتاج الميكانيكي، السباكة والتعدين، مراقبة النوعية الغذائية، الكهرباء المعمارية، وهندسة الطرائق. كما وقف الوزير على وضعية الإقامة التي تتسع لـ 360 متربص من كل ولايات الوطن. مؤكّدا على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة للممتهنين طيلة مدة تكوينهم داخل المعهد.

وكشف مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية، عن أهم النقاط التي سيعمل عليها المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه، من قبل وزير التربية. حيث سيتم إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي وإدخال تخصصات جديدة في الطور الثانوي. إضافة إلى إعادة مناهج وبرامج الطور الثانوي، خاصة “البكالوريا”، من أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها.