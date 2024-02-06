هذه مطالب سناباب بخصوص المنحة قصيرة المدى

رفعت التنسيقة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة سناباب، جملة من الاقتراحات والمطالب خلال جلسة عمل مع مديرية التعاون والتبادل الجامعي والتي خصصت لمناقشة وإثراء مشروع القرار الوزاري الذي يحدد الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج.

وحسب بيان السناباب من أهم النقاط التي تم التطرق إليها خلال جلسة العمل إعادة النظر في النسبة الخاصة. بالحركية في إطار برامج تحسين المستوى حسب الحصص حصة كل من طلبة الدكتوراه. و الأساتذة المساعدين أ اقترحت النقابة نسبة 25% بعدما كانت 40%.

وقد تم اقتراح هذا التخفيض لأن الأساتذة المساعدين “أ ” عددهم قليل جدا في المؤسسات الجامعية والأساتذة المساعدين صنف “ب”. هم أساتذة متربصون، وهذا مابيّن في الواقع أن نسبة كبيرة من الأموال لا تُستغل لهذه الشريحة، حسب ذات البيان.

أما بالنسبة للإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي بما فيها الإقامات المسجلة. في إطار التعاون الدولي حاليا 30% اقترحت النقابة أن تكون 55%.

وأشارت سناباب أنه تم اقتراح هذه الزيادة بناء على العدد الكبير لهذه الفئة إذ إن أغلب الأساتذة في الجامعة. هم من الأصناف محاضر “ب” و “أ” و “أستاذ التعليم العالي” .

وفي شق التظاهرات العلمية الدولية التي وصفتها سناباب بذات الأهمية البالغة و المفهرسة ضمن قواعد البيانات العلمية. حاليا مخصص لها 25% واقترحت سناباب أن تصبح 15%. وأوضحت الأخيرة أنه تم اقتراح تخفيض هذه النسبة بناء على عدم قبول ملتقيات عديدة غير مفهرسة. ضمن قواعد البيانات العالمية و هذا ما جعل الأمول المخصصة لهذه الفئة لا تُستغل.

كما دعت النقابة إلى ضرورة تفعيل المادة رقم 6 من القرار رقم 1349 المؤرخ في 4 أكتوبر2022. التي تنص على افتتاح دورات الاستفادة من برنامج حركية القصيرة المدى في الخارج. مع بداية كل سنة مالية عبر منصة رقمية من طرف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي. من أجل إعطاء الوقت الكافي للأساتذة من اختيار الوقت المناسب للسفر في أريحية.

مع إعادة النظر في المادة رقم 8 من القرار السالف الذكر البند 3 (المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية. المصنفة والمفهرسة في قواعد البيانات الدولية ذات الأهمية البالغة.

وفي ذات السياق، شددت نقابة سناباب على وجوب إعطاء الجانب المالي الخاص بالمنحة للمعني (أستاذ، طالب دكتوراه، عامل) قبل السفر. ذلك لأن بعض المؤسسات الجامعية تقوم بدفع الأموال بعد الذهاب وهذا مايسبب مشاكل مالية للمعني.

بالإضافة إلى اقتراح إدماج تذكرة السفر والتأشيرة في المنحة وهذا حسب اختلاف كل منطقة (منطقة 1+منطقة 2). وهذا لعلاج مشكل الإدارة في تأخر الاجراءات من جهة. ومن جهة أخرى توفير الأموال الزائدة التي يأخذها الوسيط (وكالة السفر) وذلك ما يسمح باستفادة عدد كبير من الأساتذة من المنحة.

كما دعت سناباب إلى إعادة النظر في التخفيض الذي مس ميزانية الحركية في الخارج السنوات 2014/2016/2017. وهذا ما سبب عدم حصول أغلبية الأساتذة على المنحة. و كذلك تقليص عدد الأيام بحيث أنه أصبح بعض الأساتذة يستفيد من 7 أيام فقط . واقترحت إدراج مادة تلزم المؤسسات الجامعية باعتماد المعايير العلمية دون غيرها. وإدراج مادة تلزم المؤسسات الجامعية بالتوزيع العادل للميزانية بين الكليات وفقا للنسب المؤوية للعدد الكلي للأساتذة.

من جهة أخرى اقترحت سناباب إلغاء رسالة الاستقبال لطلبة الدكتوراه لأن هذا قد سبب لهم مشاكل كبيرة. في كيفية الحصول عليها. وابرام اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تسهيل مهمة الأساتذة في اقتناء التذاكر بأقل الأسعار. بالإضافة إلى اقتراح رفع القيمة المالية المحددة لليوم الواحد التي لم تتغير منذ زمن بعيد، رغم تغير قيمة الدينار ، فقد أصبحت غير كافية، يضيف البيان.

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