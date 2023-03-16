هذه معايير اختيار طالب “5 نجوم”

أطلقت عدد من الجامعات الجزائرية على غرار جامعة الجزائر 2 مسابقة طالب 5 نجوم، حيث سيتم منح الطالب الفائز جائزة معتبرة اضافة الى شهادات تكوينية.

وتتمثل هذه المسابقة في جعل الطالب الذي يرغب في ذلك، اجتياز خمس مراحل خلال دراسته الجامعية. تُقيم كل مرحلة منها بنجمة واحدة.

وعند نهاية مساره الدراسي، يتم تقييم الطالب حول المراحل الخمس من طرف لجنة مداولة مختلطة. تتكون من أعضاء من الجامعة وآخرين من القطاع الاجتماعي والاقتصادي.

ويتم وصف المراحل الخمس المتعلقة بالليسانس والماستر بالنجمة الاولى. والتي تشمل الأداء الأكاديمي أي أن يكون من بين الطلبة الأوائل في الترتيب.

كما تشمل النجمة الثانية التقرب من المؤسسة، وانجاز حالات عملية بالمؤسسات، تتضمن بعضا من جوانب تكوين الطالب.

أما النجمة الثالثة فتشمل تطوير المهارات المهنية والعرضية اللّغات الأجنبية، أجهزة الإعلام الآلي. وأدوات الجودة، تسيير، الممارسات الرياضية والثقافية، ألعاب الانتباه، تنظيم ملتقيات للنقاش .

وفيما يخص النجمة الرابعة فتشمل متابعة تكوين عن بعد أو بالانتقال إلى الأرصدة أو بأي طريقة أخرى عبر الانترنت. برنامج “إيراسموس”، التنقل الأكاديمي أساسا نحو جنوب الوطن

أما النجمة الخامسة والاخيرة فتشمل المشاركة في الأعمال الخيرية مثلا: زيارة المستشفيات ومساعدة المرضى). والتعاون الأكاديمي مع الهيئات المعتمدة بالجزائر، الطالب الوصي- المستشار. ومندوب الطلبة في مختلف المجالس البيداغوجية والعلمية بالقسم في الجامعة.