هذه معايير استفادة الأساتذة الجامعيين من سكنات وظيفية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،عددا من المعايير ، لإستفادة الأستاذ الجامعي من السكنات الوظيفية . وتتمثل هذه الرتب في الأقديمية ،عمل الزوج في قطاع التعليم العالي ،الحالة العائلية ،كما يقصى آليا كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن أو سكن بجميع صيغه .

أما بخصوص تنقيط هذه المعايير فقد تم الإتفاق على 10 نقاط لأستاذ التعليم العالي. 8 نقاط لأستاذ محاضر صنف “أ”. 7 نقاط لأستاذ محاضر صنف بـ4 نقاط لأستاذ مساعد صنف “أ” ونقذطتين لأستاذ مساعد صنف “ب”.

وبالنسبة للأقدمية تمنح 4 نقاط لكل سنة في القطاع. ونقطة لكل سنة خارج القطاع في مدة أقصاها 10 سنوات.

بالنسبة للحالة العائلية يتم منح 4 نقاط لشخص متزوج بدون أولاد و4 نقاط + نصف نقطة عن كل طفل بالنسبة للمتزوجين ولديهم أولاد. أعزب يفوق سنه 45 سنة تمنح له أربع نقاط وأعزب يقل سنه عن 45 سنة تمنح له نقطتين.