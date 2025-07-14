هذه معدلات القبول في تخصص الطب والمدارس العليا

تضمن المنشور الوزاري الخاص بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2025-2026، معدلات القبول في مختلف التخصصات الجامعية بما في ذلك المدارس العليا وتخصص الطب.

وحسب المنشور، فإن المعدل المطلوب للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي معدل القبول 17 من 20، أما المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المتقدمة. فمعدل القبول فيها 16 من 20.

أما المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة، والمدرسة الوطنية العليا للنانو و النانو تكنولوجي فمعدل القبول يصل فيهما إلى 16 من 20.

وبالنسبة للمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي فيصل معدل القبول فيها إلى 17 من 20، وهو نفس المعدل. بالنسبة للمدرسة العليا للأمن السبيراني.

أما بالنسبة للعلوم الطبية، فمعدل القبول يصل إلى 16 من 20، فيما يتراوح في المدارس العليا للأساتذة من 13 إلى 14 من 20.

هذا ويتم الترتيب على حساب المعدل الموزون أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا. اللذان يفوقان أو يساويان المعدلات المذكورة

إضافة للمعدل الموزون أو المعدل العام، توجد شروط إضافية للالتحاق بالتكوين القاعدي للمدارس العليا ولبعض ميادين وشعب التكوين.

فبالنسبة للمدراس العليا، بعد النجاح في سنتي التكوين القاعدي، يشترط للالتحاق بالطور الثاني للتخصص النجاح في مسابقة تنظمها كل مدرسة. تُحدد كيفيات اجراء المسابقة عن طريق التنظيم.

و للالتحاق بشعب الطب طب الأسنان والصيدلة، يتم اللجوء لترتيب وطني لطلبات حاملي شهادة البكالوريا. حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة. يتحدد على إثره معدل أدنى وطني للإلتحاق بهذه الشعب.

بالنسبة للمدراس العليا للأساتذة، يُحدّد سنويا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة حسب الطور والشعبة والولاية عن طريق قرار وزاري مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ووزارة التربية الوطنية.

ويخضع التسجيل النهائي في المدارس العليا للأساتذة لشرط السن المحدد بـ 24 سنة على الأكثر عند 31 ديسمبر 2025. ولنتيجة المقابلة الشفوية أمام لجنة تابعة للمؤسسة الموجه إليها حامل شهادة البكالوريا الجديد مع تمتع المترشح. بقدرات جسدية وفكرية” تؤهله لمهنة أستاذ.