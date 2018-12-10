هذه مفاجأة سعد لمجرد بعد خروجه من السجن

شارك الفنان المغربي سعد المجرد، محبيه أول تعليق له بعد خروجه من السجن قائلا “الحمد لله رب العالمين..جزيل الشكر لكل من تضامن معي”.

وأضاف المجرد في تعليقه على صورة من داخل حمام السباحة في منزله: ” أشكر من تضامن معي من محبين وإعلاميين وأصدقاء وفنانين”.

وتابع “وأشكر عائلة المجرد والركراك..الوالد والوالدة الله يخليهم ليا..وتستمر الحياة”.

وأعلن المجرد من خلال هذا المنشور عن مفاجأته للجمهور وهو أنه سيطرح كليب أغنيته الجديدة “بدك إيه”.

والذي سيطلقه يوم 17 ديسمبر الجاري على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي.