هذه مقترحات الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الوطنيين لإجتماع الثلاثية

تطرح الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الوطنيين، يوم غد الثلاثاء، وثيقة موحدة خلال إجتماع الثلاثية الخاص بخطة الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي.

كشف رئيس الكونفدرالية، سامي عاقلي، اليوم الإثنين نقلا عن الإذاعة الوطنية، أن المنظمة رفقة 7 منظمات أخرى أعدت وثيقة موحدة ستطرح خلال الاجتماع الخاص حول خطة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي المقرر يومي غد الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف ذات المسؤول أنه ومن بين أهم مقترحات المنظمة خطة مستقبلية لبناء نموذج اقتصادي عماده الرقمنة واقتصاد المعرفة.

وخطة ثانية استعجالية تخص مرافقة المتعامل الاقتصادي المتضرر بسبب تفشي فيروس كورونا معتبرا ان الانعاش الاقتصادي بات حتمية وليس خيارا.

مشيرا في نفس السياق أن الخطة الاستعجالية تتضمن ايجاد حلول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهددة بالإفلاس بسبب توقف النشاط جراء تفشي فيروس كورونا.

والتغيير الجذري في المنظومة البنكية وازالة الحواجز البيروقراطية أمام المستثمرين باعتبارها العدو الأول لأي نشاط اقتصادي.

أما بالنسبة للخطة الثانية فتخص النموذج الاقتصادي المستقبلي للجزائر على المديين المتوسط والبعيد المعتمد على الرقمنة والمؤسسات الناشئة.