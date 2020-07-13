هذه مقترحات وزارة الفلاحة لإعادة فتح أسواق الماشية

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفدرالية الموالين جملة من الشروط من أجل إعادة فتح أسواق الماشية في شكل مقترحات بعِث بها إلى الوزير الأول من أجل اعتمادها تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وفي تصريح خص به “النهار أونلاين”، كشف بلقاسم مزروع نائب رئيس فدرالية الموالين، عن فحوى اجتماع ترأسه، أمس، مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمقر الوزارة، حضرته عدة أطراف من بينها الفدرالية التي يمثلها ومنظمة حماية المستهلك.

وتم خلال الاجتماع وضع عدة مقترحات من أجل إعادة فتح أسواق الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

ومن أهم المقترحات التي تم رفعها في شكل مراسلة إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وتضمنت تلك المقترحات تحويل الأسواق الأسبوعية للماشية إلى نقاط بيع موزعة على أكثر من نقطة بكل بلدية، وفي مقدمتها العاصمة التي اقترح فيها وضع مائة وأربعين نقطة أمام المواطن لشراء الأضحية.

وأشار المتحدث إلى أن المراسلة التي بعثت بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ركزت على أهمية إشراك السلطات المحلية والبياطرة ولجان الأحياء من أجل ضمان السير الحسن لعمليات البيع من خلال تكفل المجالس الشعبية البلدية بمهمة التعقيم الدوري للأماكن المخصصة للبيع وإجبار الموال والزبون على ارتداء الكمامة.

وبشأن تحديد تاريخ معين لإعادة فتح أسواق الماشية، رد نائب رئيس فدرالية الموالين بالقول “هذا القرار يعود إلى رئيس الوزير الأول”.

هذا، ولا تزال أسواق الماشية مفتوحة أمام الزبائن بولايتي سعيدة والنعامة على حد قول بلقاسم مرزوع فيما تم إغلاق باقي ولايات الوطن بأمر من الولاة.