هذه مقترحات “GAAN” بخصوص إجتماع الثلاثية المتعلقة بخطة الإنعاش الإقتصادي

قدم التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات “GAAN” مجموعة من المقترحات للوزير الأول بخصوص إجتماع الثلاثية المتعلقة بخطة الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي المزمع عقدها يومي 18 و19 أوت الجاري.

أفاد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، اليوم الأحد ، أنه قام بإرسال وثيقة تحتوي على مجموعة مقترحات للمساهمة في إثراء النقاش حول التحديات الكبرى لتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار بيان التجمع الجزائري أنه يتفق كليا مع أهداف الثلاثية والمتمثلة في تعزيز الخطة الوطنية للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي.

وكذا بناء اقتصاد وطني جديد مدعوم بتنويع مصادر النمو وكذا اقتصاد المعرفة والتحول الطاقوي والإدارة الرشيدة للموارد الوطنية.

توصيات التجمع الجزائري قالبة للإثراء من قبل جميع الأطراف المعنية ولك بهدف تحفيز وترقية النقاش الدائر حول مساهمة الرقمنة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتتمثل مقترحات التجمع الجزائري في مجموعة من المقترحات العملية حول دور الرقمنة في تطوير الاقتصاد الوطني.

وكذا انشاء بيئة مواتية لرقمنة جميع القطاعات والأنشطة، ولا سيما إنشاء منصات رقمية لـلخدمات العمومية، الحوكمة الإلكترونية.

للتذكير فإن الـتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات GAAN هو مجموعة من الشركات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي.