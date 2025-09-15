هذه مكونات ملف الأساتذة المعنيين بالتقاعد المسبق

حددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سبعَ وثائق للأساتذة الراغبين في الإحالة على التقاعد، يتم إيداعها على مستوى الصندوق، على أن تدْرَسَ في ظرف شهر قبل الشروع في استلام المعاشات.

وقالت مصادر على دراية تامة بالملف وملِمَّة به، بأن باب الصندوق الوطني للتقاعد مفتوح أمام عمال سلك التربية المحدَّدين بموجب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية والمعنيين بالتقاعد المسبق، من أجل إيداع ملفاتهم لدراستها والموافقة عليها.

وهي ملفات - تكشف مصادر النهار أونلاين- بأنها تتمثل في تقديم تفاصيل حول مجمل الخدمات الخاصة بهذه الفئة، تضاف إليها نسخة من الشهادة العائلية، صك مشطوب، صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، طلب خطي للإحالة على التقاعد.

ومن جملة الشروط الأخرى التي وضعها الصندوق أمام هؤلاء أن يكون عمر الخدمة محدد بـ15 سنة على الأقل، قبل الشروع في دراسة الملف والموافقة عليه في غضون شهر.

وعن آجال مباشرة إدارة الصندوق الوطني للتقاعد في منح المعاشات، أكدت مصادرنا، أنها تدفع عقب تقديم المعنيين لِمَا يسمّى بشهادة توقيف الراتب الشهري والشطب من قائمة المستخدمين.

وعن طريقة احتساب المعاش، أوضحت المصادر ذاتها بالقول “يتم احتسابها بطريقة عادية بنسبة 2.5 من المائة عن كل سنة مثبتة وباختيار أحسن راتب شهري خلال السنوات الخمس الأخيرة، أو خلال أحسن خمس سنوات من عمر المسار المهني”.

وتتمثل رتب قطاع التربية الوطنية التي يشملها قرار رئيس الجمهورية والقاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات تطبيقًا لمضامين القانون الأساسي، في: المعلمين والأساتذة، النظار، المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية لكافة الأطوار “الابتدائي، المتوسط والثانوي”.

وطبقا للمادة السادسة من قانون التقاعد، يحدد سن التقاعد بستين سنة للرجل والمرأة، غير أنه يمكن للمرأة العاملة أن تطلب التقاعد في سن الـ55. وعلى هذا الأساس تم التخفيض بثلاث سنوات للرجل ليستفيد منه في سن الـ57 والمرأة في الـ52.