هذه ممتلكات عز الدين ميهوبي داخل الوطن وخارجه

صرح المترشح عن حزب “الأرندي” عز الدين ميهوبي بممتلكاته تمهيدا لدخوله سباق رئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

ونشر ميهوب انه يملك عقار داخل الوطن يتمثل في حجز شقة عائلية ببلدية بئر مراد رايس.

وفي الاملاك المنقولة داخل الوطن فإنه يملك سيارة من نوع “باسات”مرقمة بسنة 2019.

حساب بريدي جاري الرصيد به 56.139.17 دينار جزائري بتاريخ 14 أكتوبر الجاري.

وحساب خزينة عمومية برصيد 1201.178.27 دينار جزائري حتى تاريخ 14 أكتوبر الجاري.

حساب بصندوق التوفير و الاحتياط برصيد 787.382.00 دينار جزائري حتى تاريخ 14 أكتوبر الجاري.

حساب بالقرض الشعبي الجزائري برصيد 2.751.86 أورو حتى تاريخ 13 أكتوبر الجاري.

كما انه لا يملك اي عقارات و ممتلكات منقولة خارج الوطن.