هذه مميزات تطبيقات Super Apps على Viber وطرق إستخدامها

يتم استخدام تطبيقات Grab، Rappi،Careem، WeChat، و Gojek وغيرها من قبل ملايين الأشخاص، كما لديها العديد من الميزات الفريدة وأحدثت اضطرابًا في سوق التكنولوجيا.

وتقدم هذه التطبيقات مجموعة واسعة من الخدمات، من المحادثة إلى الدفع والنقل وحتى توصيل الطعام.

وأصبحت تطبيقات Super Apps من الطرق الشائعة للبقاء على اتصال وتوفير المزيد من الوقت.

كما يستخدمها الكثير من الأشخاص لتحديد المواعيد وطلب الطعام إضافة إلى دفع الفواتير، دون الحاجة إلى الإنتقال من تطبيق لأخر.

كل هذه المعطيات جعلت Super Apps تحظى بشعبية كبيرة في آسيا وتكتسب أيضًا مكانتها في أجزاء أخرى من العالم.

لم يعد الناس اليوم ، يكتفون باستخدام برمجيات مستقلة لاحتياجاتهم المختلفة.

ففي المتوسط ، يقضي العملاء 77٪ من وقتهم في أفضل 3 تطبيقات ونحو نصف وقتهم في تطبيق واحد فقط.

ولهذا السبب يرغب المستخدمون في الوقت الحالي في حل شامل يوفر لهم كل ما يحتاجون إليه. وهذا هو دور Super Apps.

لكن ما هو الخيار الأفضل لتطبيق نهائي بجميع الأدوات اللازمة وفي مكان واحد؟ تطبيق المراسلة!

توفر تطبيقات المراسلة طريقة سريعة ومريحة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة ومواكبة آخر الأخبار ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو وحتى ممارسة الألعاب.

وبالإضافة إلى ذلك، تتطور تطبيقات المراسلة باستمرار، بميزات جديدة وتحديثات منتظمة، مما يجعل هذه التطبيقات أداة رائعة للمستخدمين من الأفراد والشركات أيضا.

لقد باتت الفترة التي استخدمنا فيها تطبيقات المراسلة فقط للرسائل النصية من الماضي، حيث استبدلت الآن بأدوات جديدة لا نستطيع الإستغناء عنها في الحياة اليومية.

ومع Super Apps ، يمكن للمستخدمين حجز المواعيد وتذاكر السفر وتوصيل وجبات الطعام والمواد الغذائية وحجز السفر والإقامة وإدارة الموارد المالية ودفع الفواتير ومشاهدة الفيديوهات والإستفادة من خدمات الزبائن. وكل هذا يمثل جزءًا صغيرًا فقط من إمكانات Super Apps.

كيف يمكن للمختصين في التسويق استخدام قوة Super Apps؟

بالنسبة للمختصين في التسويق، والذين يرغبون في التقدم وإيجاد طرق جديدة للوصول إلى الجمهور المستهدف، تعد التطبيقات المتميزة طريقة مثالية لذلك.

فهي تجعل من الممكن تقديم تجربة مميزة للمستهلكين بشفافية تامة.

وإليك طرق استخدام Super Apps لمصلحتك:

الترويج لعلامتك التجارية: أنشئ تجربة فريدة لزبائنك أو قدم لهم عروضًا وتخفضيات حصرية. من خلال التواجد في التطبيق ، يمكنك الوصول إلى العملاء الذين يتقبلون تلك العلامة.

زيادة الوعي: مع ملايين المستخدمين ، تقدم Super Apps طريقة رائعة للوصول إلى جمهور كبير برسائل تسويقية. تأكد من إبراز المحتوى الخاص بك وأنه يلاءم مستخدمي التطبيق.

تخصيص العروض: تقدم Super Apps للعلامات التجارية فرصة رائعة للتعامل مع بيانات العملاء. عندما تعرف اهتمامات الجمهور ، يمكنك وضع رسائل تسويقية وعروض مخصصة لاحتياجاتهم.

الوفاء: من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والميزات في مكان واحد ستكون الفرصة كبيرة للظفر بوفاء العملاء. وكلما زادت الفترة التي يقضونها في استخدام التطبيق، زادت فرص القيام بمشترياتهم.

خلق افاق جديدة: باستخدام Super Apps ، يمكن للعلامات التجارية التواصل مباشرة مع جمهورها المستهدف بمعلومات مناسبة وذات صلة. في النهاية ، يساعد هذا الشركات على تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء.

زيادة التحويلات: من خلال الدمج مع تطبيق Super ، يمكن لنشاطك التجاري الوصول إلى جمهور كبير من العملاء الذين بإمكانهم استخدامه. يمنحك هذا فرصة فريدة للترويج لمنتجاتك وخدماتك لقاعدة عملاء عالية التفاعل. كما يمكنك استخدام Super Apps لتوجيه التجارة إلى موقع الويب الخاص بك أو المتاجر الخاصة بك.

البيع المحفز والتكميلي: باستخدام تطبيق Super ، يمكنك أن تقدم لعملائك مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الإضافية التي قد تهمهم ، بناءً على اهتماماتهم. قدم لعملائك منتجات وخدمات إضافية تكون مكملة لهم. على سبيل المثال ، إذا حجز أحد العملاء غرفة في فندق من خلال تطبيق سوبر ، فيمكنك منحه خصمًا على سيارة مستأجرة أو وجبة في مطعم قريب.

عرض الإعلانات محليًا: تقدم معظم تطبيقات Super Apps حلولًا إعلانية أصلية تسمح بالترويج لمنتجاتك وخدماتك بطريقة تتماشى مع تصميم التطبيق ووظائفه وتجربة المستخدم. إنها طريقة رائعة للوصول إلى العملاء دون مقاطعة تجربتهم.

الإعتماد على تجزئة الجمهور: على سبيل المثال ، يمكنك تقسيم جمهورك إلى مجموعات بناءً على التركيبة السكانية أو الموقع أو المصلحة/ سيسمح هذا ياستهداف العملاء بمحتوى محدد يهمهم .

ضمان دعم العملاء: تجمع تطبيقات Super Apps بين أفضل ميزات التطبيقات التقليدية والقدرة على تقديم دعم للعملاء من الدرجة الأولى. يمكنك التفاعل مع جمهورك بطريقة أكثر خصوصية وتزويدهم بتجربة دعم أكثر شمولاً. بالإضافة إلى ذلك ، ومع التطبيقات الرائعة ، يمكنك القيام بذلك بعدة لغات. يعتبر هذا مهم للعلامات التجارية التي ترغب في التوجه لجمهور على المستوى الدولي. وبالإضافة إلى ذلك ، يمكنك دمج دعم العملاء مع ميزات التطبيق الأخرى ، مثل من خلال chatbots أو وظائف الدردشة الحية.

تقديم عروض الخدمات التكميلية: إذا كنت تستخدم خدمات الدفع على التطبيق المتميز ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من العروض الخاصة من مواقع التجار في نفس النظام البيئي (مثل العروض الترويجية واسترداد النقود وما إلى ذلك).هي طريقة رائعة لوفاء العملاء وزيادة المبيعات.

تحرير الحس الإبداعي: تقدم Super Apps مجموعة واسعة من الأدوات والميزات التي يمكن للعلامات التجارية استخدامها لإنشاء تجارب فريدة ومبتكرة. من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء

الاصطناعي إلى الواقع المعزز ، هناك فرص عديدة للتفاعل مع عملائك بطرق جديدة ومثيرة.

أمثلة على بعض ميزات Super Apps على Viber

أصبحت تطبيقات Super Apps تحظى بشعبية متزايدة حيث يدرك الناس مدى ملاءمتها وفعاليتها. كأداة تسويقية ، تتمتع التطبيقات المميزة بالكثير من الإمكانات ، ويقوم المسوقون حول العالم باستكشاف هذه المنصات لنمو علاماتهم التجارية.

يمكن أن تساعد Super Apps في الوصول إلى جمهور عريض بالعديد من الميزات المختلفة التي يمكن استخدامها للترويج لمنتج أو خدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيصها لتلبية احتياجات حملة تسويقية معينة.

وتوجد العديد من تطبيقات Super التي تحظى بشعبية خاصة لدى المسوقين. ودخل تطبيق فايبر هذه القائمة. هذا جزء من استراتيجيتنا طويلة المدى، التي تهدف إلى تزويد المستخدمين بأكبر عدد ممكن من الخدمات لمنح العلامات التجارية المزيد من الفرص للتفاعل مع عملائها في بيئة محلية. من خلال مجموعة من حلول ومنتجات Viber for Business.

ويمكن للعلامات التجارية استخدام Viber لتزويد المستخدمين بمعلومات محدثة حول الطرود وعمليات التسليم الأخرى. وتسديد المدفوعات للموردين، وطلب الطعام ، والمزيد من الخدمات، وكل ذلك مباشرةً من خلال التطبيق. كل هذا ماهو إلا بداية.