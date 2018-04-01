هذه مناصب الشغل المطلوبة في الولايات

سمحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للولايات بتوظيف المستخدمين الضروريين عل حساب ميزانيتها اللامركزية.

وحسبما جاء في القرار الاداري الصادر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية رقم “18”،الذي يحدّد قائمة الاسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف، على حساب الميزانية اللامركزية للولاية.

فإن وزير الداخلية سمح بتوظيف المستخدمين من أجل تأطير ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني،والمكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي.

ومن بين الرتب المنتمية للأسلاك الأتية:

– المتصرفون الإقليميون.

-ملحقو الادارة الإقليمية.

-أعوان الإدارة الإقليمية.

-كتاب الإدارة.

-محاسبو الإدارة الاقليمية.

-المترجمون- التراجمة للإدارة الإقليمية.

-الوثائقيون أمناء المحفوظات الإدارة الإقليمية.

وبالاضافة الى هته المناصب، سيتم توظيف كذلك المستخدمين في إطار تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها.

ومن بينها:

-توظيف المستخدمين من أجل صيانة الأملاك العقارية، من بينها:

-تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري.

-الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري.

-الأعوان الشاغلين لمناصب مطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة،أو الخدمات.