هذه مهام الأساتذة الحراس في امتحاني الباك و البيام

حددت عدد من مديريات التربية عبر مناشير تم توزيعها، مهام الأساتذة الحراس في امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وحسب المناشير التي تحوز “النهارأون لاين” على نسخة منها فقد تم منح الأساتذة 13 مهمة أساسية عند الشروع في الاختبارات منها توزيع أوراق المترشحين واحترام الألوان وأرقام التسجيل تصاعديا.

ومن المهام أيضا توزيع المواضيع دون تعليق أو كلام أو إظهار دهشة أو تعجب كتابة نوع الإختبار على السبورة وتوقيته وبعد توزيع المواضيع يكتب بداية ونهاية مدته،كما أنه ملزم بالإبقاء على الأبواب مفتوحة ويمنع وقوف أي أستاذ حارس أمام الباب.

وأثناء إجراء الامتحان على الأستاذ أن يكون في أماكن مختلفة داخل القاعة تسمح لهم بالحراسة الجيدة ، كما يجب عليهم تسليم الأوراق بأنفسهم للمترشحين لإجراء الاختبارات،كما انه لا يسمح بأي حال من الأحوال تنقل المترشحين أثناء الإختبار.

و يجب على الأساتذة أن يتأكدوا من أن أوراق الإجابة والمسودات المسلمة للمترشح مختلفة الألوان عن تلك التي عند المترشح المجاور له من الأمام ومن الخلف، وكذا على اليمين وعلى اليسار.

ومن المهام أيضا المنوطة بهم أن يخبروا المترشحين قبل نصف ساعة من نهاية الوقت المتبقي لهم ،مع التركيز على الهدوء داخل قاعة الامتحان.

عند نهاية الاختبار يجب على الأساتذة الحراس جمع أوراق إجابات كل المترشحين الحاضرين حتى وإن لم ينتهوا من الإجابة، التأكد كتابة كل بيانات التلميذ على ورقة الإجابة ومطابقتها بالمعلومات الموجودة على الاستدعاء .

تدوين معلومات المترشح الغائب وإدراج كل ظرف أوراق إجابات المترشحين الغائبين والمترشحين في حالة غش بحيث يكون العدد الإجمالي أوراق الإجابات يساوي عدد المترشحين المسجلين في القاعة ويوقعوا عليها مع كتابة أسمائهم.

ومن المهام أيضا أن يسلموا للأمانة محضر سير الاختبارات وأوراق الإجابات مرتبة تصاعديا، حسب رقم التسجيل كما يقوم الأساتذة بمساعدة أعضاء الأمانة من خلال تزويد قاعات الرواق بملفات القاعات بداخلها أوراق الإجابات والمسودات ومحاضر الاختبارات الكتابية.

بالإضافة إلى توزيع مواضيع الاختبارات على الحجرات بعد فتح الحافظات،تسجيل غيابات المترشحين ،إعلام رئيس المركز فورا في حالة حدوث أي أمر غير عادي ،واستلام أوراق الإجابات بعد نهاية كل اختبار بحضور أساتذة القاعة الثلاثة والتأكد من عدد أوراق الإجابات ومطابقتها مع محضر سير الاختبارات .