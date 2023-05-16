هذه مهام الملاحظين في امتحاني “الباك” و”البيام”

شدّد المنشور الوزاري الخاص بتنظيم الإمتحانات المدرسية على ضرورة قيام الملاحظين بمهامهم على أكمل وجه في إمتحان شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وحسب المنشور فقد أوكلت الوزارة للملاحظين العديد من المهام التي تساهم في إنجاح هذا الإمتحان المصيري.

ومن المهام الموكلة لهم، القضاء كلية على ظاهرة الغيابات المتفشية في الإمتحانات المدرسية. من خلال القيام بعملية تحسيس وإعلام واسع للمعنيين قبل إنطلاق الإمتحانات مع تطبيق القوانين بكل صرامة.

كما يقوم الملاحظون بعقد جلسة عمل مع رؤساء مراكز الإجراء. بحضور رئيس اللجنة الولائية للملاحظين قبل انطلاق هذين الإمتحانين.

وحثهم على أهمية المسؤولية المخولة لهم وعلى إلزامية تطبيق واحترام النصوص القانونية والدليل الخاص بتسيير مراكز الإجراء بكل صرامة.

كما تضمن المنشور ضرورة حضور الملاحظين إلى مركز الإجراء 48 ساعة قبل إنطلاق الإمتحان لتحضير المركز. وتوفير الجو الملائم للمترشحين حتى يجتازو الإمتحان في ظروف ملائمة ومريحة. إضافة إلى توزيع المترشحين على قاعات الإمتحان بعدد 20 مترشحا في كل قاعة حسب لجان التلميذ.

ومن المهام أيضا وضع اللوحات التوجيهية في فضاء واسع. مع ترك مسافة بين كل لوحة وأخرى لا تقل عن 3 أمتار لتمكين المترشحين من معرفة القاعة التي يجتازون فيها الإمتحان . وكذلك إعطاء التعليمات للأساتذة الحراس في الإجتماع الإعلامي الذي يعقد معهم. وحثهم على تطبيق ما جاء في دليل الأستاذ الحارس بكل صرامة خاصة ما تعلق بمحاربة ظاهرة الغش. بالإضافة كذلك إلى توفير الشروط المنصوص عليها في دليل تسيير مراكز الإجراء المتعلقة بالمترشحين ذوي الإحتياجات الخاصة.

فتح مواضيع الإمتحان على الساعة 8 ونصف صباحا

ومن المهام أيضا الحرص على قراءة وتنفيذ التعليمات الواردة في دليل تسيير مراكز الإجراء ،خاصة ما تعلق منها بكيفية فتح حافظات المواضيع والإجراءات المطلوب اتخاذها في كل حالة. علما أن حافظات المواضيع لامتحان شهادة البكالوريا سيتم فتحها على الساعة الـ8 ونصف صباحا وعلى الساعة الثالثة ونصف مساء بالنسبة لامتحان البكالوريا. وعلى الساعة الساعة الثامنة ونصف صباحا و الثانية ونصف مساء بالنسبة لامتحان التعليم المتوسط.

ومن المهام أيضا التأكد من مهام المترشحين ،وتنبيه المترشحين بضرورة إيداع الهاتف النقال وجميع الأدوات والوسائل لممنوع إدخالها إلى قاعة الإجراء وضرورة إيداعها على مستوى القاعة المخصصة لذلك.

كما يقوم الملاحظ بتحسيس المترشحين بضرورة احترام المواقيت لتفادي الازدحام عند الدخول الى المركز، وتقديم الإرشادات للمترشحين وتحضيرهم نفسيا لاجتياز الإمتحان في ظروف مريحة .

تعيين 10 ملاحظين احتياطيين.

هذا وتم تعيين ملاحظ واحد في مركز امتحان شهادة البكالوريا، ومركز امتحان شهادة التعليم المتوسط مع إضافة 10 ملاحظين إحتياطيين للولاية الواحدة في كل من الإمتحانين. ويتم إنتقاء هؤلاء الملاحظين ممن تتوفر فيهم صفات النزاهة والإنضباط والدقة في الملاحظة.