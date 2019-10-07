هذه مهام سلطة ضبط السمعي البصري خلال رئاسيات 12 ديسمبر 2019

أكدت سلطة ضبط السمعي البصري، أنها ستقوم بدورها خلال رئاسيات ديسمبر المقبل، بما يدعم نجاحها في حياة الأمة الجزائرية.

وأكدت السلطة في بيان لها اليوم الاثنين، على التنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في مجال التوزيع العادل والمنصف في الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الاعلام الوطنية السمعية البصرية.

وأشارت السلطة أنها على ثقة من أن مختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية العمومية والخاصة، ستكون في الموعد بما تتسم به رسالتها الاعلامية من موضوعية وتجرد ونبذ للإثارة والتهويل.

كما دعت وسائل الإعلام، أن تكون في مستوى هذا الحدث المتمثل في الشروع في تجسيد الحل الدستوري للأزمة التي يعيشها الوطن.

ويأتي هذا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية يتوفر على القوة الشرعية، ليمارس مختلف صلاحياته الدستورية، والسير بالبلاد نحو تحقيق الإصلاحات المرتقبة في مختلف المجالات، بما يعزز وحدة الشعب وتحريك عجلة التنمية الشاملة.

وقالت ان الاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه يوم 12 ديسمبر لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكل محطة مفصلية، باعتباره حلا دستوريا للأزمة المتعددة الجوانب ومنها الجانب المؤسساتي، والتي تعمل بلادنا شعبا وقيادة على الخروج منها والتوجه نحو جزائر جديدة بما يستجيب للتطلعات العميقة للشعب.