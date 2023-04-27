هذه مواصفات الطائرات التي ستقتنيها الجوية الجزائرية

كشفت الجوية الجزائرية عن تفاصيل إقتناء 15 طائرة جديدة لتعزيز أسطولها الجوي وتسيير رحلاتها الجوية نحو مختلف الوجهات. من خلال إقتناء 8 طائرات “بوينغ” الأمريكية و7 لـ “إيرباص” الأوروبية.

وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية حسب وثيقة المنح المؤقت للصفقة أن المشاركين في الإستشارة رقم 01/AH-DG/2022 ، المتعلقة باقتناء 15 طائرة جديدة، أن الصفقة جاءت من خلال إقتناء بصفة مؤقتة لـ 8 طائرات من شركة بوينغ من طراز 737-9 ماكس من الجيل الجديد بسعة مقاعد تتراوح من 170 إلى 210. بالإضافة كذلك إلى اقتناء 5 طائرات من الحجم الكبير “إير باص-أ 330-900” بسعة مقاعد تتراوح من 280 إلى 320 مقعدا.

أما الطائرتين الأخيرتين فهما إيرباص-أ 3500-1000، بسعة مقاعد تتراوح من 350 إلى 450 مقعدا.

كما أضافت الجوية الجزائرية، أنه سيتم إيجار 10 طائرات لمدة 5 سنوات على أقصى تقدير، في انتظار استكمال صناعة الطائرات الـ 15 الجديدة. حيث حدد منتصف نهار 23 ماي 2023 كآخر أجل لتلقّي العروض.

كما سيتم إيجار طائرات “إيرباص أ330-300 وعددها 4 وأ330-900 وعددها اثنتان. إضافة إلى طائرتين من نوع بوينغ 737-800، وطائرتين من نوع بوينغ 737-9 ماكس.

وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت عن الإنطلاق الوشيك للمفاوضات مع مصنعي الطائرات لإقتناء 15 طائرة جديدة التي أطلقتها الشركة الوطنية للطيران.

حيث أنه من إجمالي 15 طائرة جديدة المقرر شراؤها هناك 7 طائرات ذات حمولة كبيرة. بالإضافة كذلك إلى 8 طائرات ذات حمولة متوسطة.

كما تعتزم الجوية الجزائرية إقتناء 7 طائرات أخرى منها 2 ذات حمولة كبيرة و5 ذات حمولة متوسطة. في صيغة الإيجار المالي. وذلك عبر المناقصة الدولية الخاصة بهذه العملية أطلقت “عند انتهاء القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19”.

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