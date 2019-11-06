هذه مواعيد الإختبارات الفصلية للسنة الدراسية الحالية بالأطوار الثلاثة

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن رزنامة الإختبارات الفصلية، للسنة الدراسية 2019-2020، بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، ستكون رزنامة الإختبارات الفصلية للأطوار التعليمية الثلاثة كالتالي:

بالنسبة للتعليم الإبتدائي، السنة الأولى: ستكون امتحانات الفصل الثاني إبتداء من 8 مارس 2020، والفصل الثالث إبتداء من 17 ماي 2020.

والسنة الثانية والثالثة والرابعة: ستكون امتحانات الفصل الأول إبتداء من 1 ديسمبر 2019، والفصل الثاني إبتداء من 8 مارس 2020، والفصل الثالث إبتداء من 17 ماي 2020.

أما بالنسبة للسنة الخامسة، فستكون امتحانات الفصل الأول إبتداء من 1 ديسمبر 2019، والفصل الثاني إبتداء من 8 مارس 2020، والفصل الثالث إبتداء من 10 ماي 2020.

وفي التعليم المتوسط، ستكون رزنامة الإختبارات الفصلية كالآتي:

السنة الأولى والثانية والثالثة: ستكون امتحانات الفصل الأول من 1 إلى 5 ديسمبر 2019، والفصل الثاني من 1 إلى 5 مارس 2020، والفصل الثالث من 17 إلى 21 ماي 2020.

أما السنة الرابعة متوسط، فستكون امتحانات الفصل الأول من 1 إلى 5 ديسمبر 2019، والفصل الثاني من 1 إلى 5 مارس 2020، والفصل الثالث أيام 10 و11 و12 ماي 2020

وفي الطور الثانوي، ستكون رزنامة الإختبارات الفصلية كما يلي:

بالنسبة للسنة الأولى والثانية: ستكون امتحانات الفصل الأول من 1 إلى 5 ديسمبر 2019، والفصل الثاني من 1 إلى 5 مارس 2020 والفصل الثالث من 17 إلى 21 ماي 2020.

أما بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي، ستكون امتحانات الفصل الأول من 1 إلى 5 ديسمبر 2019، والفصل الثاني من 1 إلى 5 مارس 2020، والفصل الثالث 10 إلى 14 ماي 2020.

وأضاف ذات البيان، أن الإختبارات الإستدراكية للأطوار التعليمية الثلاث ستكون في المواعيد التالية:

بالنسبة للطور الابتدائي: السنة الثانية والثالثة والرابعة، والمتوسط: السنة الأولى والثانية والثالثة، والثانوي: السنة الأولى والثانية، ستكون الإختبارات الإستدراكية يومي 14 و15 جوان 2020.

وتعقد مجالس القبول والتوجيه، إلى السنة الأولى ثانوي، ومجالس القبول والتوجيه إلى السنة الثانية ثانوي، إبتداء من يوم الأحد 21 جوان 2020، يضيف البيان.