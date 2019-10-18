هذه مواعيد التسجيلات لإمتحانات نهاية السنة الدراسية

الوطني
  • -
  • 0
هذه مواعيد التسجيلات لإمتحانات نهاية السنة الدراسية
بقلم مصطفى.ق

أعلنت وزارة التربية الوطني عن مواعيد  التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها ان إمتحانات المترشحين المتمدرسين “نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا” ستكون من 22 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، في المؤسسات التربوية، عبر الارضية الرقمية للنظام المعلوماتي.

ويقوم المدراء بتسجيل تلاميذهم، لتتكفل المؤسسة بتسجيل تلاميذها، بفضل النظام المعلوماتي المتوفر على مستوى وزارة التربية الوطنية.

اما المترشحين الاحرار  فستنطلق التسجيلات لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا بداية من 22 أكتوبر و الى غاية  21 نوفمبر.

وخصصت الوزارة موقعين إلكترونيين للتسجيلات، فيما يخص لشهادة التعليم المتوسط:  www.bem.onec.dz

وفيما يخص وشهادة البكالوريا : www.bac.onec.dz  .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714425

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com