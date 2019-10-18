هذه مواعيد التسجيلات لإمتحانات نهاية السنة الدراسية

أعلنت وزارة التربية الوطني عن مواعيد التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها ان إمتحانات المترشحين المتمدرسين “نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا” ستكون من 22 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، في المؤسسات التربوية، عبر الارضية الرقمية للنظام المعلوماتي.

ويقوم المدراء بتسجيل تلاميذهم، لتتكفل المؤسسة بتسجيل تلاميذها، بفضل النظام المعلوماتي المتوفر على مستوى وزارة التربية الوطنية.

اما المترشحين الاحرار فستنطلق التسجيلات لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا بداية من 22 أكتوبر و الى غاية 21 نوفمبر.

وخصصت الوزارة موقعين إلكترونيين للتسجيلات، فيما يخص لشهادة التعليم المتوسط: www.bem.onec.dz

وفيما يخص وشهادة البكالوريا : www.bac.onec.dz .