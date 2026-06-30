هذه مواعيد التسجيل الخاصة برحلتي مرسيليا-الجزائر وسكيكدة-مرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن مواعيد التسجيل الخاصة برحلتي يوم 01 جويلية 2026.

وحسب بيان للمؤسسة، يتعلق الأمر برحلة مرسيليا - الجزائر على متن سفينة طارق بن زياد. حيث يكون بداية التسجيل على الساعة الـ14:00 بعد الزوال، ونهاية التسجيل عند الساعة الـ17:30 مساء.

بالإضافة إلى رحلة سكيكدة-مرسيليا على متن سفينة طاسيلي 2، حيث سيكون بداية التسجيل على الساعة الـ05:00 صباحا، ونهاية التسجيل على الساعة الـ10:00 صباحا.

ودعت المؤسسة، المسافرين، إلى الالتزام بمواعيد التسجيل المحددة تفادياً لأي إزعاج وضماناً لحسن سير عملية الإركاب.