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هذه مواعيد التسجيل الخاصة برحلتي مرسيليا-الجزائر وسكيكدة-مرسيليا

بقلم نادية بن طاهر
هذه مواعيد التسجيل الخاصة برحلتي مرسيليا-الجزائر وسكيكدة-مرسيليا
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن مواعيد التسجيل الخاصة برحلتي يوم 01 جويلية 2026.

وحسب بيان للمؤسسة، يتعلق الأمر برحلة مرسيليا - الجزائر على متن سفينة طارق بن زياد. حيث يكون بداية التسجيل على الساعة الـ14:00 بعد الزوال، ونهاية التسجيل عند الساعة الـ17:30 مساء.

بالإضافة إلى رحلة سكيكدة-مرسيليا على متن سفينة طاسيلي 2، حيث سيكون بداية التسجيل على الساعة الـ05:00 صباحا، ونهاية التسجيل على الساعة الـ10:00 صباحا.

ودعت المؤسسة، المسافرين، إلى الالتزام بمواعيد التسجيل المحددة تفادياً لأي إزعاج وضماناً لحسن سير عملية الإركاب.

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