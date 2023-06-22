هذه مواعيد القطارات الليلية في العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تمديد مواعيد انطلاق قطارات ضاحية الجزائر إلى الفترة الليلية.

وجاء في بيان للشركة، أنه و نزولا عند طلبات المسافرين، وتزامنا مع انطلاق موسم الاصطياف، تم تمديد مواعيد انطلاق قطارات ضاحية الجزائر إلى الفترة الليلية.

وجاء ذلك لتمكين المسافرين من التنقل بسهولة وأريحية عبر مختلف بلديات وولايات ضاحية الجزائر.

حيث تم تمديد مواعيد انطلاق قطارات ضاحية الجزائر إلى الفترة الليلية وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جوان 2023، حسب البرنامج الموضح عبر الوثيقة التالية:

مواقيت القطارات الليلية لضاحية الجزائر