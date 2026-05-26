هذه مواعيد تسليم شهادات تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي

أصدرت وزارة التربية الوطنية منشورا جديدا يتضمن الترتيبات الختامية الخاصة بتقييم مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2025-2026. وذلك في إطار التحضير لاختتام الموسم الدراسي وضمان السير الحسن لعمليات التقييم والتقويم البيداغوجي.

وحسب المنشور المؤرخ في 24 ماي 2026، فإن الإجراءات تشمل تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. بالإضافة كذلك إلى تقييم مكتسبات الطورين الأول والثاني. مع تحديد رزنامة دقيقة لمختلف العمليات التنظيمية والإدارية المرتبطة بها.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات التعويضية الخاصة بالتلاميذ المتغيبين ستنظم يومي 22 و23 جوان 2026. على أن تعقد مجالس الأساتذة يوم الأربعاء 24 جوان 2026. تليها مباشرة عملية تسجيل النتائج على الأرضية الرقمية من أجل استخراج الشهادات ودفاتر التقييم.

كما أوضح المنشور، أن عملية طبع شهادات تقييم مكتسبات نهاية التعليم الابتدائي ودفاتر التقييم الخاصة بالطورين الأول والثاني ستنطلق ابتداء من 24 جوان وتتواصل إلى غاية 28 جوان 2026.

وفي السياق ذاته، حددت الوزارة يوم الإثنين 29 جوان 2026 موعدًا لتسليم الشهادات ودفاتر التقييم للتلاميذ وأوليائهم خلال اليوم المفتوح. مع دعوة الأساتذة إلى تقديم شروحات وتوضيحات للأولياء حول نتائج أبنائهم ومستوى الكفاءات المحققة.

وشدّدت وزارة التربية الوطنية في ختام منشورها على ضرورة إعلام جميع المتدخلين، لاسيما التلاميذ وأولياءهم، بمختلف هذه الترتيبات. مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لضمان التنفيذ الأمثل لهذه العملية التربوية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور