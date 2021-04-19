هذه مواعيد سحب الإستدعاءات للمقبلين على إجتياز إمتحانات الأقسام النهائية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنه بإمكان المقبلين على إجتياز إمتحانات الأقسام النهائية سحب الإستدعاءات .

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن الإستدعاءات تخص المتمدرسين المقبلين على اجتياز الإمتحانات المدرسية الثلاث.

وتخص نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي، شهادة المتوسط والبكالوريا، والمترشحين الأحرار لامتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا.

وستكون عملية سحب الإستدعاءات الخاصة بإمتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي من 4 ماي إلى 2 جوان 2021.

أما امتحان شهادة التعليم المتوسط فعملية سحب الإستدعاءات ستكون من 16 ماي إلى 17 جوان 2021.

كما ستكون عملية سحب إستدعاءات إمتحان البكالوريا من 16 ماي إلى غاية 24 جوان 2021.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فسحب إستدعاءات شهادة التعليم المتوسط ستكون من 16 إلى 17 جوان 2021.

في حين إمتحان البكالوريا فإن عملية سحب الإستدعاءات ستكون من 16 ماي إلى 24 جوان 2021.