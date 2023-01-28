هذه مواعيد ومحطات الخط الجديد فرندة-سعيدة-سيدي بلعباس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن القطار الجديد فرندة–عين كرمس–سعيدة- سيدي بلعباس، يدخل الخدمة غدا الأحد. وهذا عبر ثلاث ولايات واثنتي عشرة محطة، ويتعلق الأمر بمحطتي فرندة وعين كرمس بولاية تيارت، ومحطتي سعيدة ويوب، بولاية سعيدة. ومحطات تلاغ ، مولاي سليسن، علي بن يوب، طابية، بوخنيفيس، سيدي خالد، وسيدي لحسن بولاية سيدي بلعباس.

كما أفادت المؤسسة، أن رحلة صباحية ستنطلق من محطة فرندة باتجاه سيدي بلعباس على الساعة السادسة صباحا. حيث يمكن استئناف الرحلات نحو محطة وهران، والولايات الغربية عبر القطار أو عبر وسائل النقل الأخرى. ورحلة مسائية انطلاقا من سيدي بلعباس على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ليصل إلى فرندة على الساعة الخامسة والنصف مساءً.