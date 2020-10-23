هذه مواقع سكنات “LPP” التي ستسلم الأيام المقبلة

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أنه سيتم تنظيم عملية لتسليم مفاتيح سكنات الترقوي العمومي الأيام المقبلة.

وحسب بيان لذات المصالح على صفحتها بالفايسبوك، فقد دعت المؤسسة المستفيدين من السكنات التقرب من مصالحها التجارية.

ويكون ذلك على مستوى مديريات المشاريع، قصد استكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية وفي أقرب الآجال الممكنة.

ويتعلق الأمر بحي 1021 مسكن ترقوي عمومي الرحمانية، عدد السكنات المعنية بالتسليم 494 مسكن.

1 _ مجمع رقم 3/ عمارة رقم 11-12-13-14-15-16

_ مجمع رقم 4/ عمارة رقم 17-18-19-20-21-22

_ مجمع رقم 5/ عمارة رقم 23-24-25-26-27-28

_ مجمع رقم 6 / عمارة رقم 29-30

بالإضافة إلى حي 488 مسكن ترقوي عمومي بورعدة الرغاية، عدد السكنات المعنية بالتسليم 177 مسكن .

مجمع رقم 01 عمارة رقم A1-A2-A3-A4-C1-C2-B1)

_ مجمع رقم 02 عمارة C6-C7-C8-C9-C10-C11-A9)

3 _ حي 760 مسكن ترقوي عمومي فايزي برج البحري ، عدد السكنات المعنية بالتسليم 72 مسكن .

_ مجمع رقم 13-14-15)

4/ حي 380 مسكن ترقوي عمومي علي منجلي قسنطينة السكنات المعنية بالتسليم 380 مسكن “مجمع من رقم 1 إلى 16”

5/ حي 500 مسكن ترقوي عمومي بتيبازة ، السكنات المعنية بالتسليم 35 مسكن “مجمع : B4 و C1”.