هذه مواقع محلات «عدل» المعروضة للبيع بالمزاد في العاصمة

ستكون موجهة للبيع للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات

أفرجت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» عن قائمة المحلات والفضاءات التجارية المعروضة للبيع في المزاد العلني على مستوى الجزائر العاصمة، في إطار العملية التي ستشمل كل المحلات الواقعة بأحياء «عدل» على المستوى الوطني، شملت «الكوطة» التي أفرجت عنها وكالة «عدل» المحلات في مختلف مناطق العاصمة.

وحسب نص وثيقة إعلان البيع بالمزاد العلني، والتي تحوز «النهار»على نسخة منها، فإنه قد تم تحديد «كوطة» مكونة من 24 محلا ذو طابع تجاري، تقع على مستوى حي 594 مسكن «عدل» بباش جراح في الجزائر العاصمة، كما تم الإعلان عن بيع فضاء تجاري واحد على مستوى حي 527 مسكن بالعاشور.

وفي سياق ذي صلة، تم تخصيص 9 محلات «عدل» ذات الاستغلال التجاري للبيع، والتي تقع على مستوى حي 1516 مسكن بعين المالحة في بلدية عين النعجة، بالإضافة إلى 9 محلات مخصصة للخدمات على مستوى 1600 مسكن ببلدية باب الزوار شرقي العاصمة، بالإضافة إلى محل واحد للاستعمال التجاري بحي 730 مسكن «عدل» بباب الزوار.

وحسب بيان لوكالة «عدل»، فإن إمكانية البيع ستكون للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أي المؤسسات التجارية الراغبة في الحصول على مقرات أو محلات لها للاستغلال التجاري أو لتقديم الخدمات، وهذا عن طريق البيع بالمزايدة، شريطة أن يكون سعر البيع يتجاوز السعر الافتتاحي بنسبة زيادة تقدر بعشرة من المئة فما فوق.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية شراء دفاتر الشروط الخاصة للمشاركة في المزاد لهذه المحلات على مستوى الجزائر العاصمة ستكون على مستوى المديرية الجهوية لوكالة «عدل» بعين النعجة، حيث تم تحديد سعر دفتر الشروط بـ3500 دج.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد أمر في تعليمة له، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بإعادة إحصاء المحلات غير المبيوعة المتواجدة في أحيائها، وذلك تمهيدا لإعادة بيعها عن طريق المزاد العلني، لتميكن الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية من استغلالها حتى لا تبقى مغلقة.