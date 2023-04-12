هذه مواقع مكاتب البريد التي تفتح أبوابها ليلا بالعاصمة

نشرت مصالح مؤسسة بريد الجزائر، قائمة ومواقع 68 مكتب بريد بالعاصمة، تفتح مكاتبها ليلا كل ليلة بصفة استثنائية استعدادا لعيد الفطر.

هذا وسبق وأن أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن فتح معظم مكاتبها في الفترة الليلية، تحسبا لحلول عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان للمؤسسة، يفتح بريد الجزائر، معظم مكاتبه البريدية في الفترة الليلية، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 11 أفريل 2023.

وأضاف البيان، أنه سيتم فتح المكاتب في الفترة الليلية، إبتداءً من الساعة التاسعة والنصف مساءً. وإلى غاية الساعة الحادية عشر والنصف ليلا.