هذه مواقيت إستغلال الترامواي والميترو والقطارات في رمضان

سطرت مديرية النقل لولاية الجزائر برنامجا خاصا لتنقل المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2025. بالتنسيق مع مسيري المرافق العمومية لاسيما الميترو، الترامواي والمصاعد الهوائية في الجزائر، مؤسسة ETUSA القطاع الخاص ، شركة النقل بالسكك الحديدية.

وقال حسين عمران إطار بمديرية النقل في تصريح صحفي، أن مؤسسة إيتوزا سطرت برنامجا خاص بالشهر الفضيل، حيث يتضمن قسمين فترة النهار ” قبل الإفطار” يتم عبر 182 خط نقل. بواسطة 326 حافلة من الساعة 05:50 صباحا إلى غاية 18:00 مساء. وفترة “بعد الإفطار” يتم عبر 79 خط بواسطة 85 حافلة من الساعة 19:50 إلى غاية الساعة 02:30 طيلة أيام هذا الشهر. كما سيتم تعديل هذه المواقيت وفقا لمواقيت آذان المغرب.

وأشار عمران إلى أن القطاع الخاص للنقل العمومي للأشخاص يتضمن نفس البرنامج ونفس التوقيت لمختلف الخطوط المستغلة من طرفهم.

أما بالنسبة للميترو فسيبدأ العمل من الساعة 07:00 صباحا إلى غاية الساعة 01:30 منتصف الليل.

أما الترامواي فسيكون من 06:30 سا صباحا إلى 01:30 سا بعد منتصف الليل. الترامواي (SETRAM ) من 06:30 صباحا إلى غاية 00:45 مساء. و آخر انطلاق من الرويسو باتجاه درقانة على 01 سا 30 د واخر انطلاق من درقانة باتجاه الرويسو على 00 سا 20.

أما فيما يخص المصعد الهوائي باب الوادي و مقام الشهيد، فاكد المتحدث أنه لا يوجد استغلال ليلي، وإنما خلال النصف الأول من رمضان وقت الافتتاح سيكون من 08:00 وقت الإغلاق على 17:45. و بدءًا من اليوم السادس عشر فترة النهار وقت الافتتاح 08:00 وقت الإغلاق غاية 18:00. أما فترة الليل وقت الافتتاح من 20:30 وقت الإغلاق غاية 23:30.

في حين النقل بالسكك الحديدية بالنسبة للقطارات الليلية، فسيكون الإنطلاق من زرالدة على الساعة 20 سا 00، والانطلاق من العفرون على الساعة 20 سا 20. الانطلاق من الثنية على الساعة 20 سا 30د،

العودة الى زرالدة على الساعة 02 سا 00، العودة الى العفرون على الساعة 02 سا 10. بينما العودة الى الثنية على الساعة 02 سا 20