هذه مواقيت استغلال الترامواي ابتداء من اليوم

نشرت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”، مواقيت استغلال ترامواي العاصمة ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة أن أول قاطرة تنطلق من محطة العناصر على الساعة 05:30 وآخر قاطرة على الساعة 22:30. و أول قاطرة تنطلق من محطة درقانة تنطلق 05:30، وآخر قاطرة 22:00.

وبخصوص محطة العناصر باتجاه محطة موحوس آخر قاطرة تنطلق على الساعة 23:15.

حيث يقدر وقت الانتظار من 04 إلى 08 دقائق.

