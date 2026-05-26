هذه مواقيت استغلال ترامواي العاصمة خلال أيام عيد الأضحى 

سطّرت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام” بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، برنامجاً خاصاً لضمان استمرارية الخدمة وتسهيل تنقلات المواطنين.

واتخذت “اسيترام” عدة اجراءات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تمثلت في تعديل مواقيت الرحلات. لتلبية احتياجاتكم طيلة أيام العيد، زيادة عدد أعوان سيترام في المحطات لتوجيه وتسهيل تنقلات المسافرين. كما أكدت الشركة أن وكالاتها التجارية تبقى مفتوحة ومستعدة لاستقبال الزبائن. طيلة أيام العيد، مع حرصها على تبقاء مصلحة خدمة الزبائن في الخدمة للإجابة على كل التساؤلات طيلة أيام العيد.

هذا وأكدت الشركة أنها في خدمة زبائنها لمرافقتهم طيلة أيام العيد، لضمان تنقل مريح، آمن، وسلس للجميع.

