هذه مواقيت استغلال ترامواي مستغانم وورقلة

أعلنت شركة “سيترام” المكلفة باستغلال وصيانة الترامواي في الجزائر، عن برمجة مواقيت جديدة لاستغلال الترامواي بكل من ولايتي مستغانم وورقلة، وهذا ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر.

وفي بيان لها أشارت الشركة، أنه تم برمجة مواقيت جديدة لاستغلال الترامواي بولاية مستغانم ابتداءً من يوم الثلاثاء. إذ ستنطلق أول رحلة من محطة صلامندر ومحطة خروبة على الساعة 05:30 صباحاً وآخر قاطرة على الساعة 22:00.

أما المحطة البرية الجديدة، تنطلق أول قاطرة على الساعة 05:30 صباحاً وآخر قاطرة على الساعة 22:19. ومن محطة القطار2 تنطلق أول قاطرة على الساعة 05:30 وآخر قاطرة على الساعة 22:30.

فيما أشارت الشركة أن هذه المواقيت سارية من السبت إلى الخميس، ووقت الانتظار من 06د إلى 10د.

أما مواقيت الاستغلال يوم الجمعة، من محطة صلامندر ومحطة خروبة أول قاطرة تنطلق على الساعة 05:30. وآخر قاطرة على الساعة 22:00.

ومن المحطة البرية الجديدة تنطلق أول قاطرة على الساعة 05:30 وآخر قاطرة على الساعة 22:28.

أما محطة القطار2 أول قاطرة تنطلق على الساعة 05:30 وآخر قاطرة على الساعة 22:39.

وبخصوص مواقيت الاستغلال بولاية ورقلة، بمحطة الشهيد سيد رحو ومحطة الشهيد شنين قدور. تنطلق أول قاطرة على الساعة 05:30 وآخر قاطرة تنطلق على الساعة 22:00.

ووقت الانتظار من 05د إلى 10د.

