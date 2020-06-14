هذه مواقيت العمل الجديدة وتحديدها إلى الثالثة مساء بـ 10 ولايات

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، اليوم الاحد، أن أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والادارات العمومية هي تلك المحددة في التنظيم ساري المفعول أي من الاحد الى الخميس.

وجاء في بيان المديرية “نظرا للتدابير الجديدة الخاصة بالحجر المنزلي المقرر في الاحكام التنظيمية المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته، فإن أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية، هي تلك المحددة في التنظيم ساري المفعول أي من الاحد الى الخميس”.

وحددت مديرية الوظيف العمومي مواقيت العمل من الساعة السابعة صباحا، الى الساعة الثالثة مساء، بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات أدرار، تمنراست، اليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الاغواط، بسكرة، الوادي وذلك الى غاية 30 سبتمبر 2020.

أما بالنسبة للمستخدمين العاملين في باقي الولايات، فان مواقيت العمل قد حددت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة والنصف مساءا.