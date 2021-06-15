هذه مواقيت العمل بالمؤسسات العمومية والإدارات في الجنوب

أبرق والي ولاية ورقلة برقية إلى مدراء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ورؤساء الدوائر، وكذا رؤساء المجالس الشعبية تحدد في مواقيت العمل بداية من الفاتح جوان إلى 30 سبتمبر 2021.

وحسب برقية لوالي ورقلة أبو بكر الصديق بوستة، فإن التعليمة جاءت طبقا لأحكام المرسوم رقم 07/266 المؤرخ في 4 جويلية 2007. المتمم للمرسوم رقم 97/59 المؤرخ في 9 مارس 1997. الذي سحدد ساعات العمل وتوزيعها وتنظيمها في قطاعات المؤسسات والإدارات العمومية لا سيما المادة 2.

وأضافت التعليمة أن تنظيم العمل بولاية ورقلة قد حدد للفترة الممتدة من 1 جوان 2021 إلى 30 سبتمبر 2021. من الأحد إلى الخميس

من السابعة صباحا إلى الثانية عشر. ومن الساعة الثانية عشر والنصف إلى الساعة الثالثة بعد الزوال. مضيفة أنه ستخصص نصف ساعة للإستراحة مابين الساعة الثانية عشر إلى الثانية عشر والنصف. وتعتبر كفترة عمل لتحديد مدة العمل الفعلي. مشددا على جميع البلديات والمؤسسات والإدارات العمومية السهر على تطبيق هذه البرقية.