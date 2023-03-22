هذه مواقيت العمل خلال شهر رمضان

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مواقيت العمل المطبقة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المصالح ذاتها في بيان لها، أن مواقيت العمل بالنسبة لولايات الجنوب “أدرار، تمنراست، إيليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة. بالإافة كذلك إلى الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، ان صالح. ان قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة”، فقد حُددت من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا.

أما بالنسبة لباقي الولايات الأخرى، فستكون المواقيت من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف زوالا.

كما ذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بأنه سيتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.