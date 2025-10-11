هذه مواقيت القطار الليلي الجزائر- تبسة

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير القطار الليلي خط الجزائر - تبسة – الجزائر.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أن الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو تبسة يكون على الساعة 40: 19، وهذا أيام الأحد، الثلاثاء والخميس.

أما الانطلاق من تبسة نحو محطة آغا (الجزائر)، فيكون على الساعة 30: 17، أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.

