إعــــلانات
أخبار الجزائر

هذه مواقيت القطار الليلي الجزائر–عنابة

بقلم عايدة.ع
هذه مواقيت القطار الليلي الجزائر–عنابة
  • 193
  • 0

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير القطار الليلي على خط (الجزائر-عنابة–الجزائر).

وأوضحت الشركة أن رحلات القطار الليلي تكون بصفة يومية مع التوقف في محطات الحراش، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج. سطيف، قسنطينة، الحروش، عزابة.

حيث سيكون الانطلاق من محطة الجزائر نحو عنابة على الساعة 18:40، الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر سيكون على الساعة 20:20.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/jDcMw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر