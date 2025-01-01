هذه مواقيت القطار الليلي الجزائر–عنابة

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير القطار الليلي على خط (الجزائر-عنابة–الجزائر).

وأوضحت الشركة أن رحلات القطار الليلي تكون بصفة يومية مع التوقف في محطات الحراش، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج. سطيف، قسنطينة، الحروش، عزابة.

حيث سيكون الانطلاق من محطة الجزائر نحو عنابة على الساعة 18:40، الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر سيكون على الساعة 20:20.

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