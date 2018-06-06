هذه مواقيت “بريد الجزائر” ليلا تحسّبا لعيد الفطر

سيُبقي “بريد الجزائر” عبر كافة ولايات الوطن، مكاتبه مفتوحة ليلا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان خدمة لزبائنه.

الذين يزداد توافدهم تحسّبا لعيد الفطر المبارك، لأجل توفير السيولة المالية لهم.

ففي ذات السياق، أكدت مؤسسة “بريد الجزائر” جاهزيتها لمواجهة كثافة عمليات السحب خلال آخر أسبوع من شهر رمضان.

وأوضح المدير المركزي بمؤسسة “بريد الجزائر”، بن يوب الحاج في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء، أن مكاتب البريد.

ستُفتح من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية منتصف الليل عبر كل ولايات الوطن لتلبية حاجيات الزبائن، مؤكدا التزام “بريد الجزائر” بتوفير السيولة المالية اللازمة.

بالتنسيق مع الخزينة العمومية وبنك الجزائر حسب الطلب.

وكشف بن يوب الحاج، أن “بريد الجزائر” سجل حوالي 182 مليار سنتيم تم سحبها خلال الـ15 يوم من بداية رمضان .

فيما نتوقع أنّ يزداد الطلب خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر الفضيل.