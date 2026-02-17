أخبار الجزائر هذه مواقيت رحلات القطارات خلال رمضان بقلم أسماء نشر في 17 فيفري 2026 - 14:10 شارك غرِّد أرسل 212 0 أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن مواقيت سير قطارات الخطوط الكبرى خلال شهر رمضان الكريم 2026 . رابط دائم : https://nhar.tv/LNiDR اقرأ أيضا ممنوع تصوير توزيع قفة رمضان أخبار الجزائر 12 فيفري شرطة قالمة تحبط محاولة السطو على محل لبيع المجوهرات ببوشقوف أخبار الجزائر 12 فيفري غرداية: عاصفة رملية قوية تضرب القرارة أخبار الجزائر 31 جانفي تلمسان.. وضع حدا لنشاط شخصين يتاجران في المخدرات باستعمال طائرات الدرون أخبار الجزائر 04 فيفري 6 وفيات في حوادث المرور خلال 24 ساعة أخبار الجزائر 10 فيفري التقلبات الجوية: سقوط أشجار وأعمدة إنارة بغرداية أخبار الجزائر 31 جانفي الجلفة: انحراف 3 شاحنات بفعل الرياح أخبار الجزائر 12 فيفري الحماية المدنية: خروج الفرق المشاركة في المناورة الكبرى بالبويرة أخبار الجزائر 07 فيفري المدية.. تسمم امرأتين بالغاز أخبار الجزائر 09 فيفري حادث عين الدفلى.. إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 وفيات أخبار الجزائر 15 فيفري