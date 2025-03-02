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أخبار الجزائر

هذه مواقيت رحلات القطار الليلية الجديدة على خط الجزائر– وهران

بقلم عايدة.ع
هذه مواقيت رحلات القطار الليلية الجديدة على خط الجزائر– وهران
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن انطلاق رحلات القطار الليلية الجديدة على خط الجزائر - وهران – الجزائر خلال شهر رمضان المبارك، 2025.

وأوضحت الشركة أن الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) سيكون على الساعة 21:30  والوصول إلى محطة وهران. سيكون على الساعة 02:39. أما الانطلاق من محطة وهران سيكون على الساعة 21:30 و الوصول إلى محطة آغا (الجزائر) 02:30.

وأشارت الشركة أن هذا القطار يسير يوميا، ويتوقف في المحطات البليدة، عين الدفلى، الشلف، غليزان والمحمدية (معسكر).

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