هذه مواقيت رحلات القطار الليلية الجديدة على خط الجزائر– وهران
بقلم عايدة.ع
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن انطلاق رحلات القطار الليلية الجديدة على خط الجزائر - وهران – الجزائر خلال شهر رمضان المبارك، 2025.
وأوضحت الشركة أن الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) سيكون على الساعة 21:30 والوصول إلى محطة وهران. سيكون على الساعة 02:39. أما الانطلاق من محطة وهران سيكون على الساعة 21:30 و الوصول إلى محطة آغا (الجزائر) 02:30.
وأشارت الشركة أن هذا القطار يسير يوميا، ويتوقف في المحطات البليدة، عين الدفلى، الشلف، غليزان والمحمدية (معسكر).
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