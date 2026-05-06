هذه مواقيت سير القطارات الليلية على خط “وهران– بشار– وهران”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن رحلات القطارات الليلية يومية في الإتجاهين على خط “وهران- بشار– وهران” بقطارات مجهزة بغرف وأسرة نوم.

وأشارت المؤسسة إلى أن القطار الليلي يربط العديد من ولايات الغرب ويتوقف في محطات سيدي بلعباس- طابية – مولاي سليسن – راس الماء – رجم دموش – مشرية – النعانة – عين الصفراء – تيوت – مغرار – جنان بورزق – بني ونيف.

وسيكون الإنطلاق من محطة وهران نحو بشار على الساعة 30: 20 سا. والإنطلاق من محطة “بشار” نحو وهران على الساعة 00: 21 سا.