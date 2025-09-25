هذه مواقيت سير القطارات على خط “الجزائر – وهران – الجزائر”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت الرحلات اليومية على خط “الجزائر - وهران – الجزائر”.

وحسب بيان للمؤسسة، فقإن القطارات تتوقف في محطات ولايات البليدة – عين الدفلى – شلف – غليزان – ( المحمدية ) ولاية معسكر. كما أن القطار الليلي ينطلق ويتوقف في محطة تلمسان حيث يكون الإنطلاق من “الجزائر-وهران- تلمسان” على 00: 22، الوصول إلى وهران على الساعة 3:30 ،الوصول إلى تلمسان على الساعة 06:52.

أما الإنطلاق من “تلمسان – وهران – الجزائر”، فالإنطلاق على الساعة 30: 19، والوصول إلى وهران على الساعة 22:04، و الوصول إلى الجزائر على 05:00 صباحا