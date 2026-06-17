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هذه مواقيت سير القطارات على خط “بشار – تندوف – بشار”

بقلم أمينة داودي
هذه مواقيت سير القطارات على خط “بشار – تندوف – بشار”
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت سير القطارات على خط “بشار - تندوف – بشار”.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، أن القطارات الليلية بعربات تضم مقاعد وأسرة على خط “بشار – تندوف – بشار”. مع التوقف في المحطات التالية أم العسل – حاسي خبي – تبلبالة – حماقير – عبادلة وبشار. حيث سيكون الإنطلاق من ولاية بشار نحو تندوف على الساعة 00 : 19 أيام “السبت – الإثنين – الأربعاء”. ومن “تندوف نحو بشار” الإنطلاق على الساعة 00 : 20 أيام “الأحد – الثلاثاء – الخميس”.

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